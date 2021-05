Es muy delicado el estado de salud de la mujer herida por su hija en Paraná

Policiales Alcoholizada apuñaló a su madre y después se golpeó la cabeza contra la pared

El pasado sábado, una mujer de 35 años, con severos problemas psiquiátricos, atacó a su madre mientras dormía, a golpes y con un cuchillo, en una vivienda del barrio Mosconi de Paraná. La mujer lesionada se encuentra en grave estado en el hospital San Martín, y su hija está detenida e internada en el Hospital Escuela Salud Mental. La agresora tiene una condena por un homicidio ocurrido en 2005 y múltiples intervenciones policiales por hechos violentos ocurridos en los últimos años, principalmente en la zona de la Plaza Martín Fierro y la Terminal de Ómnibus. La mujer es paciente de la institución de salud mental pero hasta el sábado era asistida en forma ambulatoria.Gómez fue trasladada al hospital San Martín, donde recibió las primeras atenciones y tras una intervención quirúrgica quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado. Se informó que su cuadro de salud es muy delicado.La fiscal que instruye la causa, Jimena Ballesteros, dispuso la intervención del personal de la comisaría Quinta y de la División Homicidios, así como de la Dirección Criminalística, quienes relevaron evidencia en el lugar del hecho y entrevistaron a los testigos.Se informó que una hipótesis es que la mujer que agredió a su madre se habría encontrado bajo los efectos de los medicamentos psicofármacos, mezclados con consumo de alcohol y estupefacientes. No obstante, esto se sabrá con precisión cuando estén los análisis de las muestras de sangre y orina que se encomendaron al laboratorio de la Policía.En la causa, el delito que se investiga es el Homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, y posiblemente se sume el agravante de la alevosía. Pero la discusión pasará por la imputabilidad o inimputabilidad de la acusada, ya que la autoría de la agresión no estaría bajo ningún pleito.P.A.S. ha sido condenada en abril de 2008 a nueve años de prisión por el homicidio de Manuel Cejas, un hombre de 83 años a quien asesinó de ocho puñaladas el 8 de noviembre de 2005 en una casa ubicada de calle El Patí, del barrio Los Arenales de Paraná.La mujer ejercía la prostitución y en reiteradas ocasiones protagonizó sucesos tanto delictivos como contravencionales en la zona de la Plaza Martín Fierro. A mediados de septiembre del año pasado, UNO informó que P.A.S. atacó a golpes a una chica que llegaba a trabajar en esa zona y le causó varias lesiones. En esa ocasión, la madre de esa joven dijo: “No entiendo por qué está suelta. Quiero que esto salga a la luz y alguien se haga cargo (…) Así como fue y le pegó, puede agarrar un cuchillo y clavárselo a cualquiera. Que alguien me dé una respuesta, que diga algo, estoy muy enojada y preocupada. Encima una tiene que agradecer que no pasó a peores”.Dos semanas antes de ese episodio, la misma mujer estuvo caminando desnuda en el estacionamiento del hipermercado de calle Larramendi, y también fue noticia por esos días por haber sido detenida junto a un hombre por mantener relaciones sexuales en la mencionada plaza ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus.En los últimos años, P.A.S. era noticia cada tanto porque se denunciaba su desaparición, ya que sus familiares pasaban varios días sin tener noticias suyas. La Policía la encontraba en distintos barrios de la capital entrerriana, como también en la ciudad de Santa Fe. (Fuente: