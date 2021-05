Un amor para toda la vida: llevan 64 años de casados y formaron una gran familia

Juan y Norman cumple 64 años de casados y viven en Paraná. A lo largo de su historia de amor, tuvieron tres hijos (dos varones y una mujer) quienes le dieron unos de los regalos más preciados: 16 nietos. Hoy en día, comparten sus días junto a ellos y a los 36 bisnietos que tienen.



“La conocí en Diamante, cuando vivía en una pensión. Mi habitación tenía una puerta que daba a la calle, y la señorita pasaba todos los días por enfrente cuando se iba a trabajar. Durante la tarde, ella iba con sus amigas a una plaza y yo aprovechaba e iba”, expresó a Elonce TV Juan.



El hombre contó que estuvieron tres meses de novios y “después nos casamos. Antes le pedí al mano a su papá, eran otros tiempos”. El día del casamiento por civil, “también fue por iglesia. Estábamos solamente nosotros dos, mi suegro y el juez”.



Por su parte, Norma dijo que lo que más le gusta de Juan son “sus modos, me atiende, me trata bien y se porta bien”. En tanto, Juan agregó que su esposa “es muy sincera, siempre ayuda al que puede, es muy solidaria”.



La mujer se encuentra en silla de ruedas y “hay veces que se pierde”, señaló el hombre. “A mí me toca cuidarla, junto a mis hijos, pero ellos no pueden estar todo el día con nosotros. Ellos son nuestra única garantía”.



Al ser consultado sobre la clave para estar tanto tiempo juntos, Juan se sinceró: “para mí que soy de otra época, cuando uno piensa en casarse, se casa para toda la vida. Es un respeto que se le tiene a la otra persona. Hay mucho amor, pero también tenemos diferencias”.



A días del superclásico, Juan manifestó su fanatismo por River. Elonce.com