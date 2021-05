Monopatines eléctricos: los requisitos para la circulación en la vía pública

En la capital entrerriana se han visto circular algunos monopatines eléctricos que llaman la atención en la vía pública. En ciudades con mayor población, ver este transporte es más frecuente y tiene sus ventajas.



Pero, ¿está permitida su circulación? ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de trasladarse en la vía pública?



Al respecto, Elonce TV dialogó con Gonzalo Leiva, Licenciado en Accidentología Vial, explicó que hasta el año pasado no había una legislación que contemplara la circulación con monopatines autopropulsados, es decir aquellos que cuentan con un motor.



Pero a principios de 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) “sacó una resolución donde habilita la circulación de los monopatines con motores eléctricos de hasta 500 watts de potencia imponiendo una serie de condiciones”.



Entre los requisitos, Leiva indicó que “no pueden superar los 30 km/h, el conductor tiene que utilizar casco, ser mayor de 18 años y el monopatín tiene que tener un sistema de frenos en las dos ruedas”.



“Esa fue la primera legislación que salió respecto de estos rodados, después ciudades como Buenos Aires y Rosario han hecho imposiciones más elaboradas”, agregó.



“En Paraná cada vez se ven más y según la resolución de la ANSV, si bien el conductor no tiene que estar habilitado como para manejar una moto o un auto, sí tiene que respetar todas las normas de la circulación, como semáforos, prioridades de paso, sentido de circulación de calles y sendas peatonales”, manifestó Leiva y entendió que están “en una especie de gris. Si bien hay más reglamentación de lo que era antes del 2020, siguen siendo escasas las disposiciones que hay al respecto”.



Finalmente, consultado sobre si deben tener un seguro, al igual que otros vehículos, Leiva indicó que la resolución de la ANSV, “no hizo que sea exigible un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, como se exige a cualquier vehículo que circula en la vía pública. No obstante, algunas compañías ya empezaron a ofrecerlo”. Elonce.com