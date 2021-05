El kilo de pan supera los $100: “Todas las semanas aumenta la materia prima”

Panaderos de la capital entrerriana indicaron que hubo un aumento en la materia prima lo que trae una suba en el producto final.Los últimos días “fueron complicados, el viernes tuvimos un aumento, hoy hubo otra suba, en harina grasa y margarina”, informó aRaúl Gómez, el dueño de una panadería, ubicada en calle Liga de los Pueblos Libres.Advirtió que “el gran problema que tenemos las panaderías es que todo aumenta constantemente, hace dos meses que empezaron a subir las cosas lunes por medio y luego fue todas las semanas”.“Se hace cuesta arriba afrontar la cantidad de gastos que tenemos.y el lunes más. A estas subas no las puedo volcar en el producto, es perdida para mí y cada vez es más difícil”, aseguró.En cuanto al resto de la materia prima, el panadero destacó que “la margarina hojaldre que se utiliza para la confitería y la grasa es impresionante lo que subieron”, y ejemplificó que “y además hay faltante”.“Es algo que no tiene freno, no se controla y todos esos gastos los tiene que bancar el panadero”, sentenció.Gómez informó que el kilo de pan en su panadería cuesta a100 pesos y 120 pesos el kilo de galleta. Además, señaló que “debe haber sectores de la ciudad que lo tienen a 150 pesos al kilo de pan”.A su vez, mencionó que “. Comienzo a las 22 horas a preparar el pan para el día siguiente, luego duermo unas horas y alrededor de las cuatro sigo con todo el resto de actividades”. Además, señaló que su hijo es el que se encarga de comprar todos los insumos necesarios para hacer los productos de panificación.En cuanto a la demanda el panadero dijo que “, a veces gastan menos, es según la capacidad de cada uno. Tratamos de no aumentar para que los clientes nos sigan eligiendo”.