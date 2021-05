La salud de Sergio Varisco: sigue en terapia intensiva y se aguarda parte médico

Paraná Se agravó el cuadro de Sergio Varisco y hay profunda preocupación por su salud

Sergio Varisco, continúa en grave estado, internado en una clínica de la capital entrerriana. El ex intendente de Paraná, se encuentra en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, según se indicó a Elonce, mientras se espera un nuevo parte médico que se conocerá en horas del mediodía.El informe médico nocturno del miércoles, daba cuenta que Varisco se encontraba en grave estado y con asistencia respiratoria mecánica, en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Modelo, ubicada en calle San Martín de Paraná.Cabe recordar que debido a encontrarse en una sala de alta complejidad, Varisco solamente se puede conocer los informes médicos, dos veces por día, los cuales son brindados por los médicos, personalmente a los familiares del paciente.En la noche de este miércoles, Elonce pudo conocer que dicho parte fue recibido por su hija, Lucía y, la actual pareja de Sergio Varisco, la concejal Claudia Acevedo, quien se mostró muy acongojada por la salud del ex presidente comunal.En la tarde del miércoles, allegados y el entorno cercano al ex intendente, habían confirmado a Elonce que la salud de Sergio Varisco se había deteriorado, a raíz de una neumonía que complicó su cuadro, unos días después, de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.Según indicaron amigos de Sergio Varisco, quienes dialogaron con Elonce, durante la tarde del miércoles, su condición se había agravado y el cuadro de salud sufrió tal deterioro, que demandó su derivación a terapia intensiva, donde fue conectado a asistencia respiratoria.