El 90% de los pacientes adultos que atiende centro de salud son por Covid-19

Vacunación antigripal

Es normal la atención en el Centro de salud “Santa Lucía” de Paraná. La directora del efector de salud, Dra. Viviana Villarroel, a través derecomendó “cuidarse del frío y de los cambios bruscos de temperaturas” e instó “a los padres a cumplir con el calendario de vacunas de los chicos”. “Que la pandemia no nos haga desertar de acercarnos al centro de salud para proteger a nuestros niños y toda la familia para que la enfermedad que cubre la vacuna no contagie al chico y al resto de la familia por efecto rebaño”, encomendó.“La enfermedad respiratoria en niños es escasísima y por coronavirus, en lo que va de abril y mayo, solo cinco pacientes positivos”, aclaró la pediatra.Contrario a la situación en pediatría, “en clínica se atendió unos 400 pacientes en abril y mayo, y el 90% fue por síntomas sospechosos de coronavirus o altas por la enfermedad”.El centro de salud recibió el lunes nos dieron los lineamientos para la vacunación antigripal a toda la población. El vacunatorio funciona de lunes a viernes de 7 a 17hs.“Se vacuna de lunes a viernes a personas de 2 a 64 años, con indicación médica. Todos esos pacientes que registran alguna patología deben acercarse con su orden y diagnostico correspondiente”, explicó la Lic. en Enfermería, Paulina Rueda.“Y los mayores de 65 años, los sábados de 8.30 a 11.30hs; deben acercarse directamente con su carnet de vacunación”, aclaró.En la oportunidad, comunicó que los CAPs no cuentan con la Pneumo23 porque aún no ha llegado de la cámara de vacunas. “Es la segunda dosis de refuerzo y no hay inconvenientes si se coloca después”, comentó la enfermera.“Y si la persona se colocó la vacuna contra el coronavirus, debe esperar 15 días para aplicarse la antigripal”, recordó Rueda.