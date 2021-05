Empleados judiciales llevan adelante una nueva jornada de paro

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) lleva adelante este jueves un nuevo paro de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha en reclamo de la no prórroga de la Ley de Emergencia y el abordaje de los problemas de la Caja de Jubilaciones para garantizar su sustentabilidad.



La continuidad del plan de lucha fue resuelta en el Plenario provincial que el gremio realizó el viernes pasado, 8 de mayo. Además de los paros de los jueves, se decidió continuar con la modalidad de retención de servicios con quite de colaboración de 11 a 13, todos los lunes de este mes.



"El Gobierno sigue aplicando el ajuste a costa de los sueldos de los trabajadores. Desde hace muchísimos años que no pasábamos por una situación económica como la que estamos pasando en la actualidad. Hoy un escribiente sin antigüedad está por debajo de la línea de pobreza producto de las políticas de ajuste del Gobierno", se indicó desde AJER luego del Plenario.



El secretario general, Mario Brnusak, sostuvo que “no es verdad que con la Ley de Emergencia se apliquen, para todos los sectores involucrados en el artículo 10 de dicha ley, la misma política salarial. Claramente se ha visto que en forma diferenciada se ha tratado a cada sector y hoy por hoy pareciera ser que ese artículo 10 tiene solo como destinatarios a los trabajadores judiciales”, cuestionó.



Y agregó: “Con la Ley de Emergencia vigente los porcentajes de recomposición salarial ofrecidos son irreales, ya que lo otorgado por un lado es retenido y sacado por el aumento de aportes a los activos y descuentos a jubilados con destino a la Caja de jubilaciones. Por eso exigimos que no se prorrogue la ley de emergencia provincial y se recompongan los salarios de acuerdo a la inflación”.



Brnusak también se refirió a la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y aseguraron que el Gobierno utiliza su déficit como una "excusa", ya que el problema "viene de 20 años y ningún gobierno buscó responsablemente soluciones sustentables".



"Ni siquiera ahora. La emergencia lleva un año y no han hecho absolutamente nada. Nosotros no solo estamos dispuestos, sino que hemos insistido al gobierno para que se convoque a todos los sectores para encontrar las soluciones. Pero no ha pasado nada”, concluyó Brnusak. (APF)