Diputados trató proyecto de Fibromialgia: “Creo que hoy no nos duele nada”

Qué es la Fibromialgia



Este miércoles se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria del actual período legislativo. Entre los proyectos a tratar estaba “la Protección Integral de las personas que padecen Fibromialgia”. Estela Benavidez, padece la enfermedad, e integra la FERAC (Fibromialgia Entre Ríos Asociación Civil) dialogó consobre lo que sucedió.“Es una lucha que llevamos a hace años y hoy es un día feliz. Esto sigue, porque después pasa a la Cámara de Senadores, pero para nosotros es una felicidad infinita, hoy creo que no nos duele nada”, expresó.La mujer hace 25 años que padece la enfermedad y “hace 9 años que me la diagnosticaron en Rosario. Antes los médicos no te creían y te trataban de loca. Por suerte con el tiempo, eso se corrigió y hay más conocimientos. Nuestra lucha es para que se conozca la patología”.Estela, definió con sus palabras los que padece: “Te acostas con dolor y te levantas con dolor”. Es una enfermedad neurológica que ataca todos los tejidos blandos, además “te ataca la cabeza, la vista, la memoria. Te duele el cuero cabelludo, te duele todo el cuerpo y cuando tenes un brote, te tira a la cama y te levantas con un cansancio crónico”.Al respecto comentó que “no hay tratamientos, los médicos te recetan medicamentos para mejorar los dolores. Pasé dos años sin poder salir de la calle sino era que iba prendida de alguien, porque sentía que tenía inestabilidad. Con un remedio pude superar esa sensación”.Sin embargo, señaló que “los dolores no me los saca nadie. Estoy en mi casa sin poder trabajar”.A nivel mundial, un 4% de las personas padecen esta enfermedad. “La OMS la reconoció en 1994 como una enfermedad”.Al finalizar, dijo que “le quiero pedir a todos los legisladores que voten este proyecto, porque hay mucha gente y muchos chicos con esta enfermedad. Eso es muy doloroso. Mi lucha es para colaborar para otras personas que padecen la patología”.