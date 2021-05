“Falta un papel” y no pueden dar sepultura a joven fallecida de un disparo

Paraná Piden justicia por la joven muerta de un disparo en la cabeza en Paraná

Gilda Klocker tenía 20 años y falleció este martes luego de haber recibido un disparo de arma de fuego el pasado domingo en circunstancias que aún no están del todo claras. Su pareja y suegro están detenidos y se intenta dilucidar quién gatilló la escopeta que terminó con la vida de la joven.Su familia, que tuvo el gesto altruista de donar sus órganos, hoy no puede darle sepultura por cuestiones administrativas.En diálogo con, Cintia Figueroa, tía del corazón de Gilda, explicó que “vinimos a darle sepultura pero nos enteramos que podíamos velarla pero no enterrarla. Cuando yo me despedí de ella, estaba muy hinchada, por eso queremos velarla, enterrarla y que descanse en paz. Nos mataron una sobrina, nos arrancaron el corazón y ahora van a dejar que la nena quede en la salita hasta mañana por un papel de mierda que falta. Creo que tendrían que ser más comprensibles y entender el dolor que estamos sintiendo”.“¿Nos van a seguir haciendo sufrir y esperar acá hasta que podamos entrar?, no es justo”, dijo la mujer y reiteró: “Lo único que pedimos es que sea velada y enterrada”.Tras ello, mencionó que Gilda “era una chica que no tenía maldad, era muy buena y querida. El no mató a cualquier persona, nos mató en vida a todos, tanto el padre como el hijo”, dijo en referencia a Jonathan Dayer y su padre Julio, los cuales están detenidos.