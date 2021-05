¡Héroes! Tres policías salvaron la vida de un bebé que había dejado de respirar

regresaban el lunes de un operativo en un barrio de Paraná cuando los gritos desesperados de una mujer con un niño en brazos los alertaron a acudir en su auxilio:gritaba la mujer en la esquina de calles Crespo y Soler. Sus pedidos de auxilio alcanzaron a ser escuchados por la, quien le ordenó al conductor del móvil,, que detuviera la macha.Rápidamente, la sargento y eldescendieron del patrullero para socorrerlos y sin dudarlo un momento, iniciaron el traslado hacia el hospital materno-infantil San Roque. De camino, sirena y bocinazos de por medio, modularon al 911 para que, al llegar al nosocomio, todo estuviese listo para atender al pequeñito.. Y de camino, uno de los oficiales le pide a la mujer que se lo pase;, pudo saberEs que el cabo Chaparro tenía conocimientos de primeros auxilios.Cuando iban pasando por avenida Ramírez y calle Nogoyá, el pequeño vomitó y comenzó a moverse. Los primeros auxilios habían resultado. Era una buena señal. PeroAl llegar al hospital de niños, lo ingresaron rápidamente y lo intubaron., confesó el policía. El chiquito no tenía signos vitales, no respondía a nada, y cuando abrió los ojos fue un alivio para su abuela y los héroes que habían acudido a la ayuda de ambos.La abuela del bebito, de apellido Miño, les comentó a los uniformados que cuando ella entró a la habitación, notó que no respiraba. Y en la desesperación, salió a la calle a pedir auxilio., aseguró el policía., recalcó.