“Notamos los resultados de las medidas restrictivas respecto de la circulación”

La Dra. Georgina López, directora del Centro de Salud “Ramón Carrillo” de la capital entrerriana afirmó que “con las medidas restrictivas que se tomaron en las últimas semanas, hemos logrado aflojar un poco la tensión en cuanto a la cantidad de contagios y, de alguna manera, reordenarnos”.



De todas maneras, siguió apelando “a la responsabilidad ciudadana, a tratar de ponerse en el lugar del otro, porque los contagios siguen y desde nuestra parte, reforzar el tema del reordenamiento” teniendo en cuenta que la demanda de atención ha ido en aumento.



“Si bien las estadísticas son precoces y hay que seguir analizando los datos, básicamente se logró aflojar un poco la tensión y nosotros notamos los resultados”, afirmó López.



Asimismo, remarcó que en el lugar se continúa con la atención de pacientes crónicos, con la vacunación masiva y con las distintas campañas de salud, “pero siempre de manera ordenada”.



En relación a los hisopados, recordó que los mismos son programados y no hay retrasos en los turnos. Y aclaró que la cantidad no disminuyó “porque las sospechas están”.



Por otra parte, López explicó que el centro de salud acordó con las escuelas de la zona “un sistema de referencia y si hay algún docente con síntomas de covid, nos avisan y se programa una consulta ya que tenemos un dispositivo diferenciado que funciona todas las tardes y nos ponemos de acuerdo para que ese paciente sospechoso sea evaluado y definir el hisopado”.



En este sentido y en base a los datos que se han analizado hasta el momento, “hemos tenido un mayor porcentaje de sospechosos docentes, en cuanto a los síntomas, y positivos docentes; lo cual no quiere decir que los niños no han sido positivos. De 9 docentes positivos, en este momento hay dos activos, el resto fue dado de alta. Notamos que el mayor contagio es en los adultos”, reafirmó. Vacunación antigripal

Sobre la vacuna para la gripe, adelantó que este jueves “vamos a convocar a los adultos mayores de 65 años en el club San Agustín y a partir de las 8.30 se iniciará la vacunación” para ese grupo etario; recordando que también deben vacunarse y pueden hacerlo en el Carrillo las embarazadas, puérperas y niños hasta 24 meses. Elonce.com