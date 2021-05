Compras por internet: cuáles son los derechos de los clientes

Las compras por internet se volvieron cada vez más comunes en pandemia y eso puede generar estafas. Además, en el marco del Hot Sale 2021 que se está desarrollando, muchas personas pueden arrepentirse de las compras que realizan.Al respecto, Carolina Alexenicer, abogada especializada en derechos del consumidor, dialogó con. “Hay que saber que al igual que tengo derechos cuando voy a comprar de manera personal, tengo derechos en las compras online”.“Tenemos que tener en cuenta siempre que las paginas sean oficiales. Hemos tenido muchas denuncias de compras hechas por redes sociales que terminaron en una estafa. Hay que estar alerta y chequear que los lugares donde vamos a comprar sean seguros”, dijo.Y agregó que “hay que tomarse unos minutos y fijarse si la página tiene opiniones, leer que dicen de las entregas y de las compras. En redes sociales, es necesario mirar cuantos seguidores tienen y la participación de las personas”.Sobre las devolución o cambio de las compras, la letrada comentó que “en la ley de Defensa del consumidor, las compras online tienen una opción del `Derecho del arrepentimiento´, donde el cliente tiene 10 días para arrepentirse de lo que adquirió. No tengo que dar explicación del porqué, ni debo tener gastos extras. Se puede solicitar el reintegro del dinero, por el mismo medio que lo efectué”.“Es importante que el vendedor entregue una factura, porque por ley, todos los productos nuevos tienen una garantía de seis meses y los usados de tres meses. El ticket me va a marcar desde cuando rige la garantía”, explicó.Ante cualquier inconveniente con las compras efectuadas, la recomendación entonces es: el proveedor directo y la plataforma electrónica de venta deben recibir los reclamos, dar un trato respetuoso sin discriminaciones ni malas formas, y ofrecer soluciones, por lo cual si el consumidor no está conforme con la respuesta de la empresa, puede ingresar su reclamo a través de la Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores mediante el sitio web: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario