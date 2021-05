Piden justicia por la joven muerta de un disparo en la cabeza en Paraná

Foto: Gilda Klocker

Foto: Betiana Páez

Gilda Klocker falleció en las primeras horas de la mañana de este martes en el hospital San Martín de Paraná donde había sido internada tras haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, en una vivienda de calles Miguel David y Gobernador Parera; pero aún no está claro cómo fue que la joven de 20 años recibió el impacto mortal., dialogó con Betiana Páez, hermana de la víctima, y reclamó justicia por Gilda. Además contó qué es lo que sabe hasta el momento del confuso episodio que le costó la vida a su familiar.Betiana vio a su hermana por última vez el 29 de marzo, el día de su cumpleaños. “Ese día me dijo que Jonathan estaba peleado con su papá. Como ella no tenía celular, yo le mandaba mensajes a su suegra y por eso me pidió que no le mandara más”, recordó.“Ellos estaban bien, por ahí se peleaban como toda pareja, pero se arreglaban.Vivían juntos desde hacía un año y medio”, dijo Páez sobre la relación de su hermana con Dayer y reconoció que siempre estaba al pendiente de Gilda, porque conocidos le habían comentado “como era la familia” de su cuñado. “Pero lamentablemente no pude hacer nada”, se lamentó.Por otra parte, Betiana indicó que sus padres “están destrozados, queremos saber la verdad de lo que pasó, porque todavía no se sabe. Se dicen muchas cosas y no sabemos qué pasó esa noche con mi hermana. Por eso pido que, si alguien vio algo, que no lo sigan encubriendo a Julio Dayer porque así como hoy fui me hermana, mañana puede ser otra persona”.“Quiero justicia por mi hermana y si tengo que estar todo el día en Fiscalía y los Tribunales lo voy a hacer. No voy a descansar hasta que se sepa qué fue lo que pasó y alguien pague por su muerte”, dijo finalmente Páez y no descartó la posibilidad de realizar marchas para hacer oír su petición.