Covid: “Alivio y esperanza” en quienes recibieron la segunda dosis de la vacuna

Unas 1800 personas recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm este martes en el hospital La Baxada de Paraná. Algunos de los inoculados resaltaron a Elonce TV el “alivio y esperanza” que les generaba haber sido vacunados contra el coronavirus.



“Es una esperanza, una oportunidad más que nos da Dios y ahora a seguir cuidándonos”, le dijo a Elonce TV un hombre que se disponía a ingresar al vacunatorio.



“Es un gran alivio porque tengo problemas respiratorios”, comentó otra mujer que se acercó acompañada de su hija.



“Es un alivio y tranquilidad para todos porque hace bien”, valoró un hombre que, según sostuvo, ni el pinchazo sintió.



“No tuve ningún síntoma, más que dolor en el brazo”, contó una docente de Nivel Inicial que también se disponía a recibir su segunda dosis. “Es tranquilidad y esperanza, sobre todo para lo laboral y estar más segura al momento de estar con los niños”, evaluó al respecto.



“Estoy feliz porque me tocó la vacunación. Recibí la primera dosis en la Escuela Hogar, donde el trato fue impresionante, y ayer me llegó la notificación para la segunda dosis”, comentó otro hombre.



“Es una alegría inmensa, porque al trabajar con chicos, el estar cubierta y protegida, la segunda dosis me da mucha más seguridad”, destacó otra docente.



Las personas que fueron convocadas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus destacaron la rapidez del operativo. (Elonce)