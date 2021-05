Grupo de comerciantes insta a otros a continuar la atención en horario corrido

Paraná Comerciantes del microcentro retomaron la atención al público en horario cortado

Un grupo de comerciantes cuyos locales se ubican en las calles aledañas a la Peatonal San Martín de Paraná se unieron para pedir por la continuidad del horario corrido de atención al público durante las épocas de bajas temperaturas. Aseguran que, con el tiempo, los clientes se acostumbrarían a hacer sus compras a la siesta. De hecho, ofrecen promociones especiales en ese horario de la tarde para alentar las ventas.“Alentamos que la gente se mueva a la siesta, un horario ideal”, indicó al remarcar que ya son 20 los comerciantes de varios rubros los que atienden de corrido.“Paraná es una ciudad grande, pero se acostumbra. Somos capital de provincia, estamos a 20 metros del shopping que siempre trabajó en horario corrido y siempre atrae clientes”, argumentó Cintia Acosta. La comerciante aclaró que la intensión “no es ir en contra del que quiera hacer otro horario”, sino que ellos pretenden “implementarlo en otoño-invierno, de marzo a octubre, de acuerdo al clima”.“Somos 20 locales que estamos a no más de 50 metros de Peatonal San Martín, todos trabajamos en horario corrido y nos funciona”, aseguró. “En pandemia, lo ideal es el horario corrido”, remarcó al dar cuenta de la situación “muy especial, desde hace más de año” que rodea al sector comercial.“Invitamos a los comerciantes que quieran sumarse a este horario corrido porque cerrar a las 20 son una o dos horas perdidas porque cuando cae el sol, la gente ya no anda”, refirió Rosina Cardozo.“Esta es una oportunidad para que los comerciantes nos unamos y podamos brindarle al cliente una mejor calidad en atención”, argumentó al comentar: “Hacemos promociones a la siesta para que el cliente empiece a usar este horario y salgamos de ese pensamiento de que a la siesta se duerme y no se sale, porque muchos empleados que salen de sus trabajos aprovechan para hacer sus compras y después van a sus casas, para no tener que volver al centro por la tarde”.