Piden que se investigue desaparición, tortura y muerte de militante en 1975

El Registro Único de la Verdad junto a familiares de la víctima, presentaron una denuncia penal ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Paraná, para que se investigue el secuestro, la desaparición forzada, torturas y muerte de Héctor Pichón Sánchez, ocurrida el 20 de marzo de 1975.Lo que se conoce por relatos reconstruidos, es que “Pichón Sánchez fue secuestrado por la patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Había empezado a militar en la Juventud Peronista (JP) y se dirigía a un encuentro militante el día que fue secuestrado”, informaron desde el Registro.El coordinador del organismo, Marcelo Boeykens, resaltó en declaraciones aque “Sánchez era un reconocido militante popular de la Pasarela. Lo secuestraron cuando se dirigía a una reunión de la Juventud Peronista en calle Corrientes y Uruguay”.Recordó que en el año de la desaparición “se presentaron habeas corpus a los que se dieron curso, pero, rápidamente, llegó el golpe de Estado, por lo que la causa naufragó en los archivos del Poder Judicial y cuando retornó la democracia los expedientes desaparecieron”.“Hoy realizamos un acto de absoluta justicia intentando reconstruir los hechos ocurridos en 1975 en el marco del terrorismo de Estado que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino al menos un año antes con los decretos de aniquilamiento de la subversión decretados por el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón”, expresó el funcionario. Y consideró que en este caso la responsabilidad “le cabe al Estado entrerriano a través de su Policía”.Por su parte Eva, la hermana de Pichón Sánchez, dijo que “fueron muchos años. La lucha es larga. Cuando vino la democracia quisimos reabrir la causa, pero los expedientes no se encontraron. Mi mamá falleció de tristeza y ella siempre quiso saber la verdad, porque hubo responsables”, declaró entre lágrimas a. Y cargó contra la “policía y el gobierno” de aquel entonces.Dijo que es una asignatura pendiente con su mamá y que quiere “reivindicar su memoria. Él era un militante, tenía como proyecto una guardería y un dispensario para el barrio. Él tenía 20 años, pero un tipo muy recto. Le gustaba trabajar para los demás. Creía que los gurises tenían que comer en su casa y no en un comedor. Todo el proyecto quedó trunco porque una tarde salió y no volvió. Regresó en un cajón tras ser torturado salvajemente. Murió de un infarto de las torturas que tuvo, porque le arrancaron las uñas de los pies. Hoy digo que vamos a tener justicia”.