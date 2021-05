Protesta en Hospital San Roque: UPCN exigió condiciones laborales y sanitarias

Trabajadores del Hospital San Roque nucleados en UPCN protestaron frente al nosocomio para solicitar mejoras en las condiciones laborales.“En el nosocomio no se cumplen con los protocolos, no hay distanciamiento en las oficinas administrativas, de choferes y mantenimiento”, explicó la secretaria Gremial de UPC, Carina Domínguez, a Elonce TV. En este sentido, señaló que proponen que se lleve a cabo “un trabajo por grupos y burbujas, para prevenir contagios. “El hospital expresó una mecánica similar, pero hay que aplicarlo de manera urgente”.Además, advierten que “hay un déficit de enfermeros desde hace muchos años que no permite llevar adelante la tarea. Los compañeros deben ser atendidos y llevar a cabo una discusión sobre los problemas estructurales acerca de las necesidades del hospital San Roque”.“Los enfermeros están sobreexigidos en este momento de pandemia y deberían ser escuchados”, declaró.A su vez, expresó: “Hay muchos trabajadores, cerca de 400, que solo recibieron una dosis de la vacuna contra el covid y pedimos que se solucione”.Al finalizar, dijo que “este miércoles tenemos una reunión con los directivos del Hospital San Roque , esperamos tener una respuesta y evaluaremos los pasos a seguir”.