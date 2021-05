Realizan poda de árboles: qué ramas se cortan y cuáles son las recomendaciones

Se realizó este martes un operativo de poda de árboles sobre calle Misiones. El responsable de las tareas explicó aen qué consisten los trabajos y brindó recomendaciones a los vecinos.“Comenzamos por calle Nogoyá y Misiones y continuaremos por Pascual Palma hasta Racedo; se seguirá por calles Perón, Gutiérrez, Cura Álvarez, Feliciano. Son varias arterias que hace tiempo no reciben un tratamiento homogéneo en cuanto a poda y limpieza de ramas”, comunicó ael responsable del operativo de poda de árboles, Ing. Agr. Enrique René.“Se trata de una poda de limpieza, o poda sanitaria, que solo implica el corte de no más de un 5 a 7% de la ramazón completa del árbol; son ramas de bajo calibre, que no superan los 5 a 7 centímetros de diámetro, las que se cortan para no afectar a la biología del árbol”, explicó el ingeniero al dar cuenta que “solo se quitan ramas secas, enfermas, mal orientadas, las que obstaculizan la visión de la calle y las ramas bajas que impiden la circulación de autos y peatones”.Al dar cuenta de las tareas de limpieza, elevación de la copa y despeje de ramas, René remarcó la importancia de “preservar los arboles”. Y pidió a los vecinos que se abstengan de podar los árboles. “Por su cuenta solo podrían despejar algunas ramas bajas, quitar las quebradas o las que interfieren con los cables”, comentó al respecto.Sobre calle Misiones se realizaba la poda de plátanos. “Son las especies más antiguas del arbolado de la ciudad, y en la cuadra hay hasta ejemplares centenarios y muchos de más de 70 años. Significan monumentos vegetales increíblemente buenos que tienen una resistencia y hacen u aporte increíble a la ecología urbana porque a través de sus hojas son grandes descontaminantes de la atmosfera y hacen su pequeña contribución a oxigenar nuestro medio”, ponderó el agrónomo y prometió que “no se harán erradicaciones, salvo por situaciones extremas que serán evaluadas en la dirección municipal”.Asimismo, una cuadrilla municipal cortaba el pasto en Plaza Sáenz Peña, registróEl acondicionamiento de los espacios públicos son tareas que deben realizarse después de un par de semanas para mantener los pulmones verdes de la ciudad.