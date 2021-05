Suero equino hiperinmune: “Solo el 10% de pacientes requirió terapia intensiva"

Avance de la aplicación

Aplicación en hospitales y sanatorios de Entre Ríos



El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus, que la Anmat aprobó a fines de diciembre, es un éxito que avanza y acumula respuestas favorables en pacientes críticos.El laboratorio DominguezLab colaboró con Inmunova en el tratamiento con suero equino para tratar a pacientes de coronavirus. Mario Domínguez, representante de DominguezLab, dijo aque “el tratamiento está aprobado por un año ya que el medicamento es estudiando a medida que se les aplica a los pacientes”.En el país ya fue aplicado en más de 3 mil personas. Evitó la terapia intensiva en el 90% de pacientes severos. En total, fue suministrado en 54 instituciones de salud desperdigadas en 17 de provincias del territorio nacional.Al respecto, Domínguez remarcó que se encontró “una respuesta muy positiva. De los pacientes que fueron tratados con el medicamento, solo el 10% pasó a terapia intensiva. De ese porcentaje, un 90% no requirió de un respirador y el restante fue intervenido con respiración mecánica, de los cuales solo un 8.5% falleció”.El tratamiento “palea mucho la pandemia, pero no la cura porque la gente sigue muriendo. Sin embargo, baja la mortalidad, el uso de terapia y del respirador”. El suero equino actúa “en reemplazo de los anticuerpos que no podemos producir. Nos permite controlar el tratamiento, acompañado a todas las otras terapias de base que se le da al paciente que tiene covid”, explicó.De acuerdo a los resultados “altamente positivos, es muy posible que el medicamento permanezca en el mercado y que se amplié su proceso de producción”.Mario Domínguez señaló que “es una cuestión que hay que preguntar en Salud Píblica. En algunas efectores de la región, me han dicho que el tratamiento está disponible, pero es un medicamento que tiene un alto costo, que es relativo porque evita muchas complicaciones”.En ese sentido, remarcó que “si el médico lo prescribe en la farmacia y el profesional tratante del paciente con covid lo acepta, las obras sociales y prepagas podrían financiar el tratamiento. Está disponible en las farmacias argentinas y es de uso público”.