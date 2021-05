La leña, una opción cada vez más común para calefaccionar los hogares

Leña Ñandubay Campana

La calefacción a leña, es una de las opciones más antiguas y también económicas para mantener las viviendas templadas. En algunos casos por gustos o como forma de achicar gastos, muchos se han volcado a esta alternativa ya sea a través de salamandras o estufas.Ricardo Blanco, dueño de un negocio que vende leña en Paraná comentó que antes las personas no acostumbraban a llevar leña para la calefacción, sin embargo “hoy en día están haciendo números para ver que les conviene. Hasta hace dos años, trabajamos con personas que tenían quintas y había mermado el tema con el gas natural”.“Como Paraná se está extendiendo, hay muchos lugares donde no hay gas natural y las personas se calientan con leña”, señaló.Este tipo de leña es la más elegida para los asados, pero “tiende a extinguirse un poco”, expresó a elonce TV Ricardo Blanco. Actualmente, se consigue Ñanadubay con cascara.“Lo que poco que hay se puede traer, pero es un árbol que se seca en pie y no se puede bajar antes de tiempo. Al estar tantos años para secarse, cuesta que un monte tenga más ejemplares y no hay renovación”, explicó el hombre.Sobre los precios de la leña, indicó que “en el local tenemos bolsas de $400, $300 o $150. También tenemos cajones. Todo depende de la cantidad que quiera llevar el cliente.Al respecto, comentó que “generalmente el cliente llega al negocio con lo que quiere llevar: si quiere llevar un asado, le recomiendo que lleve el doble de leña de lo que va a cocinar, pero cada uno puedo llevar lo que quiere”.“La leña aumento el precio y seguramente ahora vuelva a tener un incremento”, señaló.