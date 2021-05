Contenidos adaptados y enseñanza personalizada: la vuelta a la presencialidad

Este lunes regresaron las clases presenciales en las escuelas de Paraná, tras una semana de virtualidad. En el establecimiento educativo Nº200 “Soldados de Malvinas”, relataron acómo trabajan y cuáles son los protocolos que llevan a cabo.“Los chicos vienen contentos, felices e ingresan de manera ordenada, respetan los protocolos”, dijo la vicedirectora aEl establecimiento educativo cuenta con dos ingresos, uno en el lado este y otro en el oeste, y se determinó que los estudiantes entren por ambos sectores para evitar aglomeramiento. “A los alumnos se le mide la temperatura, coloca alcohol y hay una diferencia de 15 minutos entre cada grupo que ingresa”, sumó.Según detalló la docente, las burbujas asisten semana por medio a la escuela y tienen actividades para realizar en la casa “a ese material se los mandamos por whatsapp y los que no cuentan con celular vienen y buscan las actividades en la escuela”.En cuanto al aprendizaje dijo que “acondicionamos todos los contenidos para que ellos puedan trabajar también en su casa y son flexibles por cual imprevisto que pueda surgir”. Sin embargo, destacó que “los niños no aprenden de la misma manera, la presencia del docente y construcción del conocimiento con otros niños se no puede reemplazar”.Por su parte, otra de las docentes, dijo que “a los alumnos de primer ciclo son los que hay que indicarle el distanciamiento y otras normas. En los recreos juegan sentados, o a la rayuela esperando sus turnos”.“Trabajamos de manera personalizada, tenemos unos siete alumnos por burbujas, siempre buscamos la manera que ellos aprendan”, mencionó. A su vez, contó que hay maestras que son de riesgo y trabajan solo de manera virtual brindando apoyo a los niños que necesiten reforzar contenidos.