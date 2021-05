El comercio de Paraná atiende hasta las 20: cada negocio decide la modalidad

Paraná Comerciantes del microcentro retomaron la atención al público en horario cortado

El director general de Habilitaciones de Paraná, Guillermo Comas Cancio, explicó que tras el vencimiento del Decreto provincial 895, y en lo que hace a al artículo 6,, y no hasta las 18.“No habiéndose renovado la extensión del horario comercial de modo corrido se restableció el horario comercial hasta las 20 y,, comunicó a“Hoy, salvo que se haga una renovación del citado decreto, no hay una normativa que obligue al horario corrido de comercio”, dijo el funcionario en una entrevista con el programaComas Cancio aclaró que “queda a criterio la decisión del comercio, pero”.“Es destacable las gestiones que realizó el Sindicato de Empleados de Comercios para que el horario sea de manera corrida para disminuir la circulación de los empleados y también de la población en general”, opinó.En la charla radial se habló de la suma de decretos que establecieron horarios, pero se dejó en claro que actualmente queda vigente la situación anterior a la restricción horaria, por lo que el horario llega hasta las 20 y no hasta las 18, como lo establecía el citado decreto y sus actualizaciones.