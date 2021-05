Triunfo de Patronato: para Delfino fue potenciado "por la magnitud del rival"

Video: Un gran cierre: Patronato logró una victoria histórica ante Boca en el Grella

El director técnico de Patronato, Iván Delfino, afirmó hoy que sus dirigidos mantuvieron la "concentración" durante todo el encuentro ante Boca Juniors en Paraná, y que "tener mucho orden y paciencia" fueron las claves para quedarse con la victoria por primera vez en la historia ante el "xeneize"."Pudimos cortar las líneas de juego a Boca, en el primer tiempo no fuimos inteligentes en ocupar algunos espacios pero nos mantuvimos concentrados y con mucho orden y paciencia", apuntó el técnico que le impidió a Boca asegurarse el segundo puesto de la zona 2, que se lo puede arrebatar Talleres de Córdoba.Con un cabezazo del ingresado Lautaro Torres (29m. ST), el "Patrón" también sumó tres puntos vitales en su lucha de los promedios, de cara al retorno de los descensos a partir de 2022, en un partido por la 13ra. y última fecha.En conferencia de prensa, Delfino sostuvo que si bien "hubo partidos" en los que su equipo "jugó mejor y fue superior al adversario", enfrentar a Boca, "un rival de jerarquía y nivel, potenció la atención y concentración de los jugadores" y Patronato "ganó con los méritos suficientes".En ese sentido, puntualizó en que sus dirigidos pudieron "neutralizar" al Xeneize y "lastimarlo con la llegada de los volantes al área"."Es bueno poder contar con todo el grupo pero eso fue un golpe, yo planteé una cosa en la semana y al último día tuve que cambiar", aseguró el DT, pero rescató que "con el diario del lunes, salió bien".Por otro lado, detalló que finalizó el semestre para Patronato, que volverá a reunirse el 31 de mayo próximo, y señaló que "el grupo merecía cerrarlo así, de menos a más, y terminando un poco mejor de lo que venía siendo".Delfino indicó que se va "con el sabor de que podríamos haber hecho más" ya que "en algunos partidos no ligamos, en otros no tuvimos la sintonía necesaria y no pudimos conseguir la regularidad y puntos", pero "es una buena forma de terminar el torneo sabiendo que depende de nosotros".Por eso, agradeció "el apoyo recibido" por parte del club, "porque sostener a entrenador después de perder siete partidos no existe en ningún lugar", y pidió "tratar de descansar, replantearse algunas cosas, disfrutar de la familia, y empezar a analizar el próximo semestre que va a ser más duro que este".En diálogo conDelfino reconoció que, después del ascenso, el triunfo de Patronato ante Boca en primera división fue su logro más importante, y esto fue potenciado "por la magnitud del rival"."En este último tiempo el equipo ha crecido muchísimo, desde lo grupal y lo futbolístico, y eso es más sencillo para nosotros", ponderó el entrenador al valorar "la posibilidad que le dan los jugadores" al calificarse como "un acompañante en el camino para hacer crecer a Patronato""Ojalá tengamos la posibilidad de seguir creciendo juntos", esperanzó.Patronato logró finalizar la Copa con un promedio de 0.945, por encima de Aldosivi (0.916); Platense (0.916); Sarmiento de Junín (0.916), todos ellos con un partido menos, y Godoy Cruz (0.891).