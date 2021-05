“Suba de precios y pocos clientes”: la realidad de las peluquerías en pandemia

Las peluquerías es uno de los rubros que se vieron afectados durante la pandemia. Pocos clientes, suba de precios y horarios, son algunos de los factores que indicen en la rentabilidad de los comercios.“Si bien la peluquería es una tarea esencial, con la pandemia nos vimos afectados, estamos trabajando en horario corrido de 9 a 18 horas, y aguardamos las definiciones para saber cómo seguimos”, dijo el dueño de una peluquería, Gastón Firpo, aY declaró que en el 2020 estuvieron unos meses parados y luego “fue muy complicado retomar con la actividad porque los precios se fueron por las nubes y tratamos que no impacten en los clientes”.“Las personas mayores dejaron de venir porque tenían miedo y además cuidan el bolsillo”, señaló.En cuanto a los protocolos dijo que “las clientas se cuidan mucho al igual que nosotros y nunca tuvimos casos de covid aquí”.Sobre la demanda, explicó que “tenemos clientas clásicas, piden reflejos, alisados y shock de keratina”.El dueño de otra peluquería, valoró que “la situación está un poco mejor que meses atrás, pero sigue bajo respecto a la pandemia. Hay muchos clientes que dejaron de venir, muchas personas mayores ahora optan por las peluqueras a domicilios”.Otro de los factores que influyen es el precio de los productos: “Cada dos meses aumentan los costos, tenemos que hacer un equilibro, al igual que en todos lados la plata no alcanza”, dijoY advirtió que “como no hay eventos, fiestas, las personas estiran realizarse coloración y demás. Ahora muchas optan por los tratamientos para el cabello como Botox, duran más en el tiempo”.Además, destacó que trabajan “con turnos reducidos y el horario corrido no funciona mucho en los barrios”.