Mejorarán e incorporarán mobiliario en plaza Eva Perón de San Agustín

El intendente Adán Bahl presentó a los vecinos el proyecto, que incluye también el anfiteatro Linares Cardozo. "Soñamos con una Paraná en la que todos los vecinos se sientan orgullosos de sus barrios. Esa es nuestra visión de ciudad", sostuvo."Esta plaza es un lugar emblemático, no sólo para el barrio, sino para toda el área alrededor. De hecho, es un ícono urbano para toda la ciudad: por su anfiteatro, por el busto de Evita (de quién hoy es el aniversario de nacimiento), y por todas las actividades que ahí se suelen realizar. Pero es un espacio en el que no se invirtió durante mucho tiempo", señaló Bahl.El proyecto incluye la recuperación integral de la plaza, mobiliario para deporte y recreación, alumbrado, accesibilidad, vegetación y veredas, entre otras tareas.En ese marco, el presidente municipal indicó que los espacios públicos verdes "son de vital importancia dentro de una ciudad" porque "aportan al cuidado del ambiente, son lugares de encuentro y de generación de lazos de vecindad; nos permiten recrearnos y practicar deportes, con todo lo que eso implica para la salud y el bienestar".Por eso, explicó, uno de los principales lineamientos de la gestión, es "trabajar en la recuperación y creación de espacios públicos verdes en todos los barrios de Paraná, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos cuenten con un lugar para disfrutar en las cercanías de su hogar".Durante el encuentro se informó que en los próximos días se va a llevar el proceso de licitación de la obra, que tiene ocho meses de ejecución y un presupuesto oficial que asciende a 43 millones de pesos.Estuvieron presentes la viceintendenta, Andrea Zoff; el concejal Sergio Granetto; el secretario de Servicios Públicos, Emanuel Redondo; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; el subsecretario de Planeamiento Urbano, Luis Barzán; la directora general de Comunidades Vecinales, Bibiana Fehr; el director general de Parques y Paseos, Fabián Sauthier, y el director de Arquitectura, Marcelo Arévalo.En representación de los vecinos de San Agustín, participaron: el padre Ariel Follonier de la Parroquia San Agustín; Sandra Villalba, de la Fundación Mensajeros de Francisco; Cristian Carphena, del Centro Social San Agustín; Héctor Steinert, presidente del Club San Agustín; Diego Kunilchen, de la comisión vecinal San Agustín Centro; Agustín Milo, de la comisión vecinal Floresta Sur; y Juan José Martínez, dirigente político y referente barrial.La plaza Eva Perón está ubicada en calles El Palenque, El Rodeo, El Jagüel y Don Segundo Sombra.- Al norte - sector bajo: Se consolidará un área de estaciones deportivas y se reparará el solado de los playones deportivos existentes.- Al sur - sector alto: se relaciona con los símbolos y las actividades cívicas. Se estructura a partir de un eje principal que inicia sobre la acera sur y llega hasta el Anfiteatro Linares Cardozo, en el que se reubicará el busto del Monumento a Evita y se realizará una nueva base.Otras intervenciones:- Veredas nuevas:- Mobiliario: se restaurarán y reincorporarán los bancos y los juegos infantiles existentes.- Juegos Infantiles: se prevé la nivelación del sector y la incorporación de arena limpia.- Vegetación: El objetivo es reforestar la plaza fomentando el recupero del ecosistema del área.- Alumbrado: Se colocarán luminarias nuevas tanto en el perímetro (alumbrado vial) como en el interior de la plaza (alumbrado por sectores, peatonales, en playones y monumento).Esta obra prevé además, la posterior incorporación de un núcleo sanitario -a ubicarse en el sector deportivo- y la recuperación y puesta en valor del Anfiteatro Linares Cardozo, por lo que las instalaciones aquí proyectadas prevén estas futuras conexiones.TESTIMONIOS-Padre Ariel Follonier, de la Parroquia San Agustín, expresó: “Estoy agradecido de que nos hayan invitado a participar a las distintas instituciones que formamos parte del barrio. No fue un proyecto cerrado, sino que se habilitó un espacio para que uno hiciera propuestas y eso me pareció muy bueno".-Cristian Cárphena del Centro Social San Agustín, afirmó: “Es importante esta puesta en valor de la plaza, tan emblemática para San Agustín y para la ciudad. Ser parte de esto nos pone contentos". Luego destacó: “La idea que propuso el intendente Bahl es que la gente no tenga que ir hasta la Costanera para disfrutar de un espacios verde, sino que lo tenga cerca de su casa”.-Sandra Villalba, coordinadora del taller de inclusión Mensajeros de Francisco, del barrio San Agustín, sostuvo: “La plaza es un símbolo necesario para toda la gente del barrio y para aquellos que no lo son pero que también se acercan; es muy importante lo que hará el intendente Bahl”. Y agregó: “Lo que me gustó son las rampas que harán para las personas con discapacidad, para los abuelos. Es una obra muy esperada que va a traer otra alegría al barrio. Además propusimos ideas sobre los juegos, el cuidado, las veredas. Deseamos que pase pronto esta pandemia para que sea un lugar de encuentro de todos”.