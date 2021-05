Video: El camino que lleva a la balsa por Colonia Avellaneda “está intransitable”

La balsa de Villa Urquiza dejó de funcionar en diciembre de 2019. En la actualidad, si estuviera andando no podría pasar por algunos sectores debido a la bajante del río que incide en el caudal de agua del arroyo Las Conchas.En diálogo con, Carlos Cardeña, balsero, indicó que el calado “está re playo; la bajante del río incide muchísimo y si la balsa estuviera en funcionamiento, no podría pasar por algunos sectores. Está más de un metro por debajo de lo normal”.Asimismo, remarcó que hay sectores, aguas arriba, “que está mucho más playo, hay menos profundidad y el agua te da a la rodilla”.“La bajante es histórica, no sólo por los niveles alcanzados sino por el tiempo que ha permanecido”, dijo Cardeña.La balsa de Villa Urquiza depende de la Dirección Provincial de Vialidad.