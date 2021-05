Vacunaron contra el covid a menores de 59 años con turnos reprogramados

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco del Plan Rector de Vacunación Covid-19, organiza las jornadas de vacunación para poder inocular a la mayor cantidad de personas, según población objetivo y disponibilidad de dosis.Desde el inicio de la Campaña, hubo casos en los que, con el turno enviado, no asistieron a inmunizarse, por lo que la cartera sanitaria ha ido reprogramando esas fechas y comunicando oportunamente. Tal situación ha ocurrido en estas últimas dos semanas con el grupo de 18 a 59 años con factores de riesgo (priorizando a diabéticos y obesos).En ese contexto, este viernes se desarrolló una jornada especial en la cual se vacunaron 735 que no habían asistido a cualquiera de los tres puntos de vacunación a donde tenían turno anteriormente (hospital De La Baxada, Complejo Escuela Hogar o Centro de Día Leloir), por distintas razones como la no disponibilidad o por no contar con el certificado médico que se necesita para dicha vacunación.Por ello, en la jornada, se avanzó con la vacunación en las instalaciones de la Escuela Hogar, para los habían sido citados en las últimas horas. Quienes no pudieron asistir tampoco en esta ocasión, serán informados nuevamente de una nueva fecha.Se recuerda a aquellas personas que se encuentran dentro de este grupo de riesgo, que deben concurrir con DNI y la certificación clínica de que padecen las patologías que se están priorizando en este momento del Plan: diabetes y obesidad.“Todas las personas, menores de 59 años con factores de riesgo, que son convocadas a vacunarse deben llevar el certificado salud correspondiente a la patología que declaró cuando se inscribió. Hubo muchos casos de personas que declararon una enfermedad y no padecen a patología traen un certificado de otra cosa”, dijo la coordinadora del Plan de Vacunación, María Eva Famín, aEn este sentido aclaró que “”.Respecto a la colación de la segunda dosis, dijo que “se está avanzando en medida de la disponibilidad de dosis y en el marco de lo planificado” y aclaró que no es necesario inscribirse nuevamente para recibir la dosis.