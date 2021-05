Tras las restricciones, advierten una merma en el uso de colectivos urbanos

Debido a que en Paraná durante esta semana no se desarrollaron clases presenciales, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, manifestó anteque se observó una merma en la cantidad de pasajeros que utilizaban el transporte urbano.“Salvo en los horarios picos entre las 06:00 y las 8:00 de la mañana; al mediodía y entre las 17:00 y 19:00 horas, no son tanto los pasajeros que utilizan el transporte público. Ciertas frecuencias, donde en su mayoría los pasajeros se trasladaban por motivos educativos, no se realizaron”, aclaró. En este sentido, sumó que “es algo muy cambiante y dinámico” y esperan que la semana próxima aumente el flujo de pasajeros.Consultado sobre las medidas de protección, destacó que “nos informaron acerca de cierto malestar de los pasajeros en cuanto a las bajas temperaturas y las ventanillas abiertas, pero hay que ser conscientes y cuidarnos entre todos”.Por otro lado, Landra hizo referencia a los controles que se llevan a cabo en las terminales de la provincia: “Nos reunimos nuevamente con los municipios para profundizar, y en ciertos casos retomar, los controles en las estaciones terminales”.En cuanto a las tareas que llevan a cabo dijo que controlan el uso de tapabocas, garantizar la ventilación cruzada, que haya alcohol en gel, permiso para transitar y que se respete el 80 por ciento de ocupación de las unidades, en media y larga distancia”.