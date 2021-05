Bajante del Paraná: trasladarían una bomba para mejorar la toma de agua del río

Sociedad Advierten a provincias preparar las tomas de agua por el bajo nivel del Paraná

El río Paraná se encuentra en 93 centímetros a la altura de la capital entrerriana. Según los pronósticos, el curso de agua continuaría en aguas bajas, dado que se espera un nivel de 69 centímetros para mediados de mayo.Debido a la bajante, especialistas recomendaron que para que no peligre el suministro de agua en las localidades del litoral, se ejecuten obras para adecuarse al bajo nivel hidrométrico. El ingeniero en Recursos Hídricos Gustavo Villa Uría, subsecretario de Obras Hidráulicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, fue quien alertó que las provincias tienen entre unos 20 y 30 días para tomar las acciones necesarias para adecuar sus tomas de agua.En ese sentido, desde la municipalidad adelantaron alos trabajos que están previstos para que el servicio de agua potable no se vea resentido por la bajante del río.“Presentamos al intendente un proyecto para hacer un traslado de la bomba desde el Muelle 1 hacia el Muelle 2 con el objetivo para el mes próximo, mes y medio”, comunicó ael titular de Obras Sanitarias, Ing. Juan Pablo Arroyo.“Según las estimaciones del INA, todavía no habría problemas, pero en un mes y podría haber dificultades, por eso en ese período de tiempo, la idea es hace este traslado de la bomba y que eso nos garantice no tener más inconvenientes con la altura del río”, explicó el ingeniero.Según dio cuenta, son seis bombas las que toman agua cruda del río y la que está en el histórico muelle, al estar dentro de la costa, se ve afectada por la bajante del río Paraná. Precisamente es esa bomba la envía agua cruda a la planta potabilizadora de avenida Ramírez. “Cuando falla, el 60% de la ciudad se afectada por la falta de suministro de agua”, reconoció Arroyo.“Al trasladar la bomba al muelle nuevo no habría problemas de profundidad de agua ni ningún otro inconveniente, si sube o si baja”, estimó el responsable de Obras Sanitarias.