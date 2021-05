Boca llega hoy a Paraná, pero fanáticos no podrán acercarse a los futbolistas

En el marco de la 13° fecha de la Liga Profesional de Fútbol, este sábado a las 18, el Club Atlético Patronato recibe en su estadio a Boca Juniors, y debido a la pandemia se ha reforzado el operativo de seguridad y se pide a los hinchas del equipo visitante evitar las aglomeraciones.



En diálogo con Elonce TV, el Jefe de la Policía de la Departamental Paraná, Comisario Raúl Menescardi, confirmó a qué hora llega el plantel xenieze y dio detalles del operativo.



“Boca llega hoy a la ciudad cerca de las 20.30, una vez en el aeropuerto, personal del 911 efectiviza el traslado hacia el hotel Mayorazgo, donde hay un dispositivo instalado. Está perimetrado y le requerimos a los hinchas no acercarse, teniendo en cuenta la pandemia para evitar la aglomeración”, expresó.



Sobre el partido que tendrá lugar a partir de las 18 en el Presbítero Grella, Menescardi recordó que el ingreso estará habilitado únicamente para las personas que están autorizadas bajo protocolo. “Son 50 por parcialidad”, agregó.



Por otra parte, el Jefe de la Departamental remarcó que el equipo de Boca “forma parte de una burbuja, la cual hay que respetar” y por tal motivo los jugadores, una vez que ingresen al hotel, no tendrán contacto con los hinchas, tal como ha sucedido en otras oportunidades donde se sacan fotos y firman autógrafos. Y dio cuenta que se reunieron con integrantes de la filial, quienes “han puesto todo de sí para que esto se pueda llevar de forma tranquila y evitar todo tipo de aglomeraciones”.



Asimismo, recordó que a partir de las 20, los espacios públicos no pueden ser utilizados, razón por la cual tampoco debería darse la congregación de hinchas, tanto en el hotel como previamente en la zona del aeropuerto. “Se los insta al buen comportamiento, y que eviten esas aglomeraciones ya que nos debemos cuidar. Es una responsabilidad de todos”, insistió.



Sobre el personal policial que se verá afectado al operativo, Menescardi indicó que unos 40 efectivos estarán abocados al hotel Mayorazgo y unos 80 al partido del sábado. Detalles del operativo por el encuentro

Apertura del estadio: El mismo será abierto únicamente para personas autorizadas a partir de las 16:00 Hs., dos horas antes del inicio del encuentro.-



No están autorizados las ventas de entradas e ingreso público en general: Solo podrán ingresar las personas autorizadas con los recaudos previstos en protocolo establecido por la Asociación del Fútbol Argentino mediante Boletín.



Transito restringido con vallado: El tránsito vehicular y peatonal por cuestiones de seguridad estará restringido en la siguiente intersección de calles:



Churruarín y Ayacucho: Corte total avenida Churruarín

San Nicolas y Grella: Corte total calle Grella desde Saraví hasta Churruarín

San Nicolas y Ayacucho: Corte total calle San Nicolas.

Churruarín y Grella: Corte total avenida Churruarín

Gorriti y El Rastreador:



Cortes parciales transito vehícular

Almafuerte y Marangunich:

3 de Febrero y Colodrero:

3 de Febreo y Churruarín:

Ayacucho y Saraví:

Ayacucho y Los Dragones de E. R.:

Ayacucho y Derqui



Se invita a los vecinos que se encuentren dentro de los cortes móviles a que se acerquen a la Comisaría 4° a los fines de solicitar la identificación de vecino y de esta manera evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares.



Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados hacen ingreso por calle Grella (secretaría del Club).