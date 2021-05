Judiciales cumplieron otra jornada de paro con alto acatamiento

“El paro fue contundente, con porcentajes muy similares a los del jueves pasado”, informó el secretario general de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak.



“El paro fue contundente” y que en las distintas filiales se registraron “porcentajes muy similares a los del jueves pasado”, cuando AJER llevó adelante el segundo paro del año, en el marco del plan de acción que llevan adelante en reclamo de recomposición salarial y por la caducidad de la ley de emergencia.



El titular de AJER aseguró que con la adhesión de este jueves “quedó demostrada una vez más la disconformidad de los trabajadores y trabajadoras judiciales con la política salarial que lleva adelante el Ejecutivo provincial, tratando de nivelar hacia abajo haciendo alusión a nuestros supuestos sueldos altos”.



También se ratificó la exigencia por “la no prórroga de la ley de emergencia en junio, cuando se cumple un año de su sanción y el Ejecutivo tiene posibilidad de prorrogarla”, señaló Brnusak.



De acuerdo a los datos recogidos en las distintas filiales, en esta oportunidad se registró un acatamiento del 95% en Concordia; 95% en Villaguay; en Federación 90%; 98% en Victoria; 92% en Gualeguay; en Gualeguaychú 95%; 100% en Tala; 97% en Nogoyá; 98% en La Paz-Feliciano; en Uruguay 92%; en Diamante 90%; 98% en La Paz-Feliciano; y 90% en Colón. En Paraná se registró una adhesión del 90% promedio. “En las oficinas del STJ y Defensoría fue del 96%, pero baja por Fiscalía donde hay muchos temporarios y suplentes”, afirmaron desde la filial y agregaron que “en alrededor de 25 organismo hubo 100% de acatamiento”. En Federal ocurrió lo mismo que el jueves pasado: de 24 trabajadores sólo 2 trabajaron.



Los judiciales rechazan la ley de emergencia porque puso en suspenso a la ley de enganche, que ata los salarios del Poder Judicial de Entre Ríos a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin ese enganche, no hay incrementos para los trabajadores judiciales entrerrianos. Y a esto se le suma la inflación. Por eso AJER denuncia el “impresionante deterioro” de los sueldos del sector.



El 21 de abril pasado la dirigencia de AJER mantuvo un encuentro con el Ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, y representantes de todos los estamentos del Poder Judicial. Allí el Ministro presentó una propuesta de aumento salarial consistente en un 8% con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio. Esa oferta fue considerada insuficiente por el gremio, que continuó con las medidas de fuerza.



Continuidad



AJER tendrá el viernes 7 de mayo un nuevo Plenario de delegados, donde definirán la continuidad del plan de lucha. Brnusak detalló que evaluarán fundamentalmente la forma de instrumentar las asambleas, “para que no sean contrarias a los cuidados que se requieren por el coronavirus”. (APF)