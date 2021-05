La llegada de las bajas temperaturas impulsó las ventas en comercios céntricos

La llegada de las bajas temperaturas comenzó a mover las ventas de las prendas de abrigo. Comerciantes de Peatonal San Martín de Paraná coincidieron aque este año, muchos optaron por comprar aquello que no pudieron en 2020 debido a la cuarentena por la pandemia, cuando los locales debieron permanecer cerrados.“Estamos vendiendo camperas, remeras mangas largas, porque durante la pandemia todo les quedó corto y ahora vienen a buscar talles más grandes; el año pasado no compraron nada porque no se podía salir”, contó ala empleada de un local de tienda de ropa infantil.Se recordará que, por una semana, el comercio en Paraná funciona en horario de corrido, de 9 a 18hs, según así lo dispuso el gobierno provincial a los efectos de disminuir la utilización del transporte público de pasajeros en la ciudad.“Los pantalones y buzos de algodón frizado son lo más demandado, además de camperas de abrigo”, indicó al comunicar que los precios rondan entre los 1500 y 2000 pesos, dependiendo el talle.Al valorar que comenzaron a moverse las ventas por la temporada de invierno, la comerciante aseguró que las tarjetas de crédito siguen siendo el principal medio de pago.“Los precios cambiaron un poco, pero tratamos de relacionar calidad-precio lo mejor que podamos”, aseguró otra comerciante. La mujer resaltó que por estos días está vendiendo “buzos, babuchas, jogging, camperas inflables, de cuero y de gabardina. Además de buzos frizados lisos o con diseño”.“El año pasado, al no haber circulación de personas, con esta liberación que tanto esperábamos, todos salieron a buscar camperas, parkas o inflables”, aseguró el responsable de una tienda de ropa para hombres.“Los buzos con capucha son los que más se piden. Y en junio tenemos una fecha fuerte que es el Día del Padre y es cuando se llevan todo”, estimó al comentar: “Las camperas de abrigo de gabardinas van desde 9.200 pesos hasta 16.000 pesos las de microfibra de guata”. (Elonce)