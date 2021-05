Se habilitará este fin de semana un nuevo tramo de calle Rondeau

Potenciar el área

Detalles

Testimonios

El intendente Adán Bahl recorrió la obra integral de ensanche y repavimentación. “Rondeau significa un gran avance en nuestra visión de Paraná. Con este tipo de obras, estamos planificando el futuro la ciudad", sostuvo.La obra integral de ensanche y repavimentación en Rondeau lleva un 45% de ejecución. Comprende 1.000 metros entre avenidas Don Bosco y Churruarín. En la actualidad, se está colocando la carpeta asfáltica desde Salvarini hasta Brown, lo que significa que a partir del fin de semana, se va a poder habilitar otro nuevo tramo para el tránsito.“Es una obra muy importante porque resuelve problemas concretos que los vecinos vienen reclamando hace tiempo, como los desbordes del arroyo Colorado. El puente se hizo prácticamente nuevo y se le incorporaron veredas para garantizar la seguridad de los peatones, que antes tenían que bajar a la calle para cruzar”, sostuvo el presidente municipal.Luego destacó que se trata de una intervención planteada para generar un gran impacto en el área; jerarquizar el sector, potenciar su desarrollo comercial y productivo y mejorar la calidad de vida de los frentistas.El proyecto incluye también un nuevo sistema de iluminación led y la reforestación de las veredas. "Buscamos mejorar la seguridad, las condiciones ambientales y también la estética de la zona. Los paranaenses tenemos derecho a un ambiente sano y a una ciudad linda”, indicó Bahl.El Intendente agradeció al gobierno nacional por financiar la obra a través del Plan Argentina Hace 2 y puntualizó: "Es una inversión que excede las posibilidades del presupuesto municipal y que sin el acompañamiento de Nación y Provincia no podríamos concretar. Estamos trabajando juntos, avanzando en las obras necesarias para transformar Paraná".Finalmente agregó: "Rondeau significa un gran avance en nuestra visión de Paraná. Con este tipo de obras, estamos planificando el futuro la ciudad; una ciudad moderna e inclusiva, en la que todos nos podamos mover. Tenemos un plan de movilidad urbana que, entre varios aspectos, incluye la inversión en infraestructura vial para conectar e integrar a todos los barrios de Paraná y mejorar el orden, la agilidad y la seguridad del tránsito, tanto vehicular como peatonal”.Los trabajos mejorarán la calidad de vida de los vecinos, porque resolverán los problemas de cloaca, agua potable y desagües pluviales. Además, contempla un nuevo sistema de iluminación led que jerarquizará el lugar, brindará mayor seguridad y acompañará el desarrollo de emprendimientos comerciales y productivos.La obra abarca además la construcción de veredas y el ensanche del puente sobre el arroyo Colorado que incluye pasarelas y barandas. De esta manera se resguardará a los peatones que debían bajar a la calle para cruzar por este sector. Junto a la nueva iluminación y la señalización, la obra aportará también al ordenamiento de la circulación, el respeto y la seguridad de todos, quienes caminan por la zona, quienes la transitan en vehículos y los propios vecinos.En la recorrida el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento.Anselmo Folmer, frentista de calle Rondeau, dijo que es una obra esperada y que mejorará la vida de los vecinos: "Cuando llovía se inundaba, era angosta y el barrendero no pasaba por no haber cordón cuneta. Ahora tiene también nueva iluminación que nos da más seguridad y buenos desagües pluviales". Y agregó: "Está bien que el Intendente venga a supervisar porque si no se hace un seguimiento se puede abandonar la obra. Estoy muy conforme con todo lo que se está realizando".Por su parte, Analía Mildenberger, vecina de calle Rondeau, expresó: “Para mí significa mucho esta obra porque hace más de veinte años que la estábamos esperando. No solo beneficia a los vecinos, sino que también es muy importante para los comerciantes de la zona por el movimiento de gente”.“Cuando los plazos de obras son largos nos complica un montón; pero la verdad que acá han hecho un trabajo excelente. La arteria estaba muy deteriorada y tenía muchas complicaciones principalmente cuando llovía”, concluyó.