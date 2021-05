“Nada reemplaza al trabajo y funcionamiento de locales”, aseguró gastronómico

Economía Los sectores críticos serán eximidos de las contribuciones patronales

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, destacó anteel diseño de protocolos sanitarios implementados en los establecimientos “para hacer sustentable la actividad turística, gastronómica y hotelera”.“Los locales gastronómicos están abiertos hasta las 23 en el servicio en el salón”, indicó a temer que, con las restricciones impuestas a la circulación, la actividad se verá resentida durante el fin de semana.“Nos perjudica la restricción a la circulación porque a las 23 ya hay poco movimiento, y eso influye en el sector porque la gente no sale”, reconoció.“El año pasado, fue muy duro. Hubo mucha acumulación de deudas tributarias, laborales, en servicios y alquileres. Por el cierre de la actividad, la facturación fue de 0. En el verano, relativamente se pudo trabajar, respetando los protocolos y paulatinamente veníamos recuperándonos en la actividad. Hasta que nos encontramos con esta nueva realidad”, reseñó Cabrera.“Se perdieron muchos puestos trabajo tanto a nivel local como provincial. No obstante, también hay muchos trabajadores suspendidos y cobran un salario bastante menor al habitual; es que, si antes teníamos cuatro mozos para atender, al tener un aforo habilitado del 30% de ocupación, no podemos reintegrar a todo el personal”, reconoció.