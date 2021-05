Para Asociación de Celíacos, aumento otorgado por IOSPER resulta "insuficiente"

Institucionales IOSPER aumenta el subsidio para celíacos

La presidenta de ACER, Cecilia Pautaso, explicó que hoy el costo de la canasta básica para un celíaco es superior a los 6.000 pesos. "Si queremos celíacos sanos, se le debe garantizar la disponibilidad del tratamiento", dijoEste miércoles la obra social de la provincia anunció un aumento de 500 pesos al subsidio para sus afiliados celíacos, lo que lo elevó a 1850 pesos. Este incremento va en consonancia a la Ley Nacional de Celiaquía, que solo reconoce un 70 por ciento del valor de harinas y premezclas.Además, cuestionó que en Entre Ríos haya "celíacos de primera y de segunda", ya que quienes no cuentan con obra social tienen acceso a un reconocimiento por parte de la Provincia que asciende a los 4.100 pesos a través de la tarjeta Sidecreer."La alimentación la deben comprar tanto los afiliados al IOSPER como los que tienen acceso a la tarjeta Sidecreer, y los alimentos valen lo mismo para los dos. Hoy con 1.800 pesos solo se compran dos bolsas de premezcla, dos paquetes de fideos y tres de harina", explicó.Para Pautaso también resulta indispensable que la actualización de los montos del subsidio sea automática respecto de los aumentos de la canasta básica "para que no sea necesario la negociación constante por parte de la Asociación"."Hoy hay una legislación vigente y una canasta elaborada por el Indec que hace que no sea necesario que todo el tiempo tengamos que negociar", recordó.Por otra parte, Pautaso mencionó en diálogo con APF que el tratamiento para personas con celiaquía no termina en una buena alimentación, por lo que los reclamos hacia la obra social también se extienden en el reconocimiento de estudios y tratamientos para patologías asociadas."La celiaquía trae trastornos que se adosan a la enfermedad o que son producto de un diagnóstico tardío como la osteoporosis, la diabetes o la tiroiditis, entre otras. Por eso es importante que el celíaco se haga chequeos periódicos que muchas veces no son reconocidos por la obra social", mencionó y agregó: "Si queremos celíacos sanos, se le debe garantizar la disponibilidad del tratamiento. Por eso lo que buscamos no es una dádiva, sino que haya una mirada integral sobre lo que necesitan este tipo de enfermos".Por último, y para quienes deseen acceder a mayor información, la presidenta de ACER facilitó sus redes sociales (Instagram, Facebook y YouTube). Además, invitó a aquellos que deseen comunicarse lo hagan a través del mail de la Asociación: acerparana@gmail.com