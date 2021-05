Hallaron a Apolo: el gatito sustraído fue encontrado en barrio Los Arenales

"Mucha gente se comunicó para brindarme información"

. En diálogo con, la joven había detallado el hecho y pedía "que se lo devuelvan"."Él salía todas las mañanas con mi mamá al frente de la casa, ella entró unos segundos a buscar algo y cuando volvió el gatito ya no estaba", había contado Victoria. Empezaron a buscarlo por todos lados, preguntaron por el barrio y vecinos le comentaron que habían visto pasar a un hombre con el gato en las manos. Por las imágenes de una cámara de seguridad "se podía ver al hombre con el gatito en brazos, vestido con un pantalón, buzo y barbijo negro; y tatuajes en la cara". La denuncia fue realizada en comisaría cuarta."Pedimos ayuda por todos lados, en las redes sociales, en el barrio, a vecinos.Afortunadamente se comunicaron conmigo y me brindaron información que estaba en barrio Los Arenales. La policía recabó más información y hoy por la noche me llevaron a buscarlo", mencionó la joven.La chica que se lo devolvió le indicó a la familia, dueña de Apolo que lo había recibido "como regalo" de parte del hombre que lo sustrajo de la vivienda de la zona de comisaría cuarta.", manifestó además. Agradeció al personal de comisaría cuarta "que se preocupó un montón por recuperarlo" y que "me cuidó muchísimo cuando fuimos a buscarlo". Elonce.com.