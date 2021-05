Le robaron su gatito y pide a quien se lo llevó “que lo devuelva”

El pasado lunes, un sujeto que pasaba por el frente de una vivienda de Avenida Don Bosco, entre Sud América y 3 de Febrero, se llevó a Apolo, un pequeño gatito que es la mascota de Victoria Lencina y su familia.En diálogo con, la joven contó cómo fue el hecho, y pidió a quien se llevó que se lo devuelva.“Él sale todas las mañanas con mi mamá al frente de la casa, ella entró unos segundos a buscar algo y cuando volvió el gatito ya no estaba”, comenzó contando Victoria. Empezaron a buscarlo por todos lados, preguntaron por el barrio y vecinos le comentaron que habían visto pasar a un hombre con el gato en las manos.Además, le pidieron a un vecino las imágenes de la cámara de seguridad que tiene en el frente de su vivienda, donde “se puede ver al hombre con el gatito en brazos, vestido con un pantalón, buzo y barbijo negro; y tatuajes en la cara”.Hicieron la denuncia en la Comisaría Cuarta “y nos dijeron que iban a patrullar para ver si lo veían”, pero no mucho más.Victoria difundió en las redes sociales la imagen de la cámara de seguridad y algunos usuarios le señalaron que el sujeto vive en la zona de la Toma Nueva. Entonces, “llamé a la Comisaría Catorce, donde me dijeron que podía ser una persona pero que no podían allanar hasta que desde la Comisaría Cuarta no dieran la orden del procedimiento”, indicó.Tras su relato, la joven le solicitó a la persona que se llevó a su mascota “que me devuelva a Apolo. Que venga a casa, toque timbre y me lo traiga. Es un gato que no llega a los seis meses, aún no está castrado y no sabe estar con otras personas que seamos nosotros”.Quien pueda aportar datos, se puede comunicar al número de celular: 3434679035