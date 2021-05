Investigan posible estafa al Hogar Ángeles Custodios con el cobro de cuotas

La hermana Liliana, superiora que está a cargo del Hogar Ángeles Custodios de Paraná desde hace poco más de un mes advirtió irregularidades en el cobro de cuotas a socios de la entidad, que cada mes hacen un aporte voluntario.La cuota mínima sería de 200 pesos y, de acuerdo con los datos con los que cuentan, serían alrededor de 1.000 personas las que colaboran. El último mes, los responsables de los cobros rindieron 25.000 pesos, por lo que la religiosa advirtió que se estaría ante una estafa millonaria, dado que estas anomalías se registrarían desde hace años, según contó aLa hermana Liliana pidió a losMe he entrevistado con las dos personas que son varones, encargados de organizar la campaña de socios. Les pedí la lista, los nombres y datos de los socios para comunicarnos con cada uno de ellos” pero hasta el momento no se las han facilitado.Y continuó: “; me brindaron un celular para comunicarnos, pero no lo atienden, por lo que hacemos esta advertencia pública: suspendemos el cobro de cuotas por mayo.. Avisaremos de qué manera. La constancia será diferente a la que se entregaba. Quien los visite irá con una credencial firmada en original, nada de fotocopias. Les pedimos a los socios que se comuniquen con nosotras para poder continuar con este aporte, que es súper necesario”.Aclaró que “vinieron dos mujeres que realizaron cobranzas, las cuales nos dijeron que no se quedaron con dinero. Que cobraron y se lo entregaron al hombre que organizaba la campaña. Él es el que debe rendirnos cuentas a nosotros”.“Cuando me entrevisté con estos dos hombres, me dijeron que eran los que organizaban, otro señor que contactaba nuevos socios y cobradores, pero no me supieron decir cuántos”, relató.Contó que “la cuota es voluntaria. Me decían que. Es todo en el aire, nos vamos enterando a medida que los socios nos van contando”.Corroboró que “no saben con cuánto dinero se han quedado, ni desde cuando llevaban adelante esta maniobra. Esta campaña es de hace 8 o 10 años. Quizás al principio funcionó bien”. Y afirmó: “Son más de 1.000 los socios, porque la constancia tiene el número por socios y supera esa cantidad”.Dio cuenta de que “en el hogar acogemos a niños que por distintos motivos necesitan permanecer un tiempo. Trabajamos en convenio con el gobierno y el mayor aporte proviene de la comunidad. Esta campaña es muy importante, pero queremos que sea bien hecha”. En la actualidad tienen más de 10 chicos.Aclaró que “la hermana María Pérez, quien estaba anteriormente a cargo, fue destinada a Chile. Es parte de un estilo de vida que nos trasladen”.“En verdad no sé con precisión cuánto se podía recaudar. Por eso pedimos que los socios no paguen y se comuniquen con el hogar”, reiteró. Y reconoció que “es una posibilidad” que sean “víctimas de una estafa”.Dijo que las personas con las que habló están identificadas. “Rindieron 25.000 pesos de abril, pero considerando la cantidad de socios, ese no es el monto. Aparte, ellos me dijeron que quienes hacen la campaña se quedan con distintos porcentajes. Ellos con el 50 por ciento, otros con el 20, algunos con la primera cuota”, manifestó.“En este momento la hermana María Pérez está en Chile. Su papá está enfermo, por lo que no la quiero molestar con estas cosas, pero seguiremos trabajando sobre el tema”, completó.