Afiliadas a Iosper reclamaron por demoras y falta de pago en reintegros

Afiliados autoconvocados de Iosper reclamaron a través depor demoras en los reintegros y falta de atención médica. Además, solicitan un buen funcionamiento del fondo voluntario.“Hace más de un año me deben reintegros por el asistente gerontológico de mi madre, presenté la documentación perfectamente pero no tenemos respuesta. No nos atienden los representantes, ni el directorio”, dijo Ana Acuña, integrante de autoconvocados de Iosper, aEn este sentido, señaló que junto a los demás afiliados autoconvocados pretenden que la obra social les dé un turno para ser atendidos. “Solventamos la obra social, somos 300.000 afiliados en la provincia y muchos reclamamos la falta de atención”.Por su parte otra afiliada, Laura Zarate, mencionó que “presentamos al gobernador una nota con más de 15.000 firmas que avalan lo que estamos reclamando. Los reintegros no se realizan en tiempo y forma, hay un desfasaje económico, problemas con los cuidadores y acompañantes terapéuticos. Además, no tenemos convenios con psicólogos, neurólogos y dentistas, entonces quedamos a la deriva”.Y sentenció: “Nunca se nos convocó para hablar y nuestros representantes, los gremios, no mencionan los problemas de los afiliados”.Otra afiliada, María Sánchez, reclamó por “el mal funcionamiento del Fondo Voluntario”. Se trata de un sistema de aportes voluntarios destinado a mejorar la cobertura en determinados elementos y prácticas prestacionales.Al respectó, dijo que “la idea es que, con el fondo voluntario, si necesitas internarte no pagas, pero con el tema del coronavirus no te permiten internaciones, entonces hay que pagar las ordenes, sanitización de clínicas y es entre $200 y $1600”.Otro de los reclamos fue por el subsidio por fallecimiento, el cual la obra Social otorga por fallecimiento de los afiliados: “Nos exigen una nota para que nos autoricen el pago y tardan mucho en abonar, incluso a veces no se efectiviza”.Al finalizar, Sanchez, sostuvo: “Siempre caemos en la trampa de la obra social”.