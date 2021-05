Ante los “grises” legales, muchas actividades siguen funcionando en Paraná

Tras la adhesión de Entre Ríos al decreto nacional que establece restricciones con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus, en Paraná muchas actividades que en principio aparecían entre las “prohibidas” continúan funcionando, luego de que el propio fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señalara en la víspera los “grises” legales que aparecen en la normativa vigente.El decreto provincial Nº 895/21 cataloga a Paraná como zona de alto riesgo epidemiológico y sanitario y establece una serie de medidas complementarias, focalizadas y temporarias que rigen en la capital entrerriana, entre otras localidades.Entre los considerandos se dicta que se suspenden cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.De esta forma, y mientras se destaca la intención de bajar la circulación de personas, en los clubes las actividades seguían dictándose prácticamente con normalidad, bajo los protocolos vigentes.El funcionario admitió que hay cuestiones de interpretación, por lo que en el caso de las actividades deportivas “lo importante es que haya distancia, circulación de aire y uso de tapabocas en espacios compartidos”, sin dar precisiones sobre qué se puede y qué no se puede realizar.“Lo general es que deportes al aire libre se pueden hacer y en espacios cerrados se pueden realizar bajo ciertas condiciones, pero hay cuestiones como ¿qué se considera espacio cerrado?. ¿Lo que está techado?, pero hay tinglados que son prácticamente abiertos, con suficiente ventilación”, reconoció Rodríguez Signes al plantear inquietudes en torno a la norma.“El decreto nacional no establece restricciones en cantidad de personas que puedan practicar. Nosotros entendemos que tiene que ser razonable en cuánto al contacto”, acotó.Y enfatizó que “lo importante es la ventilación. Que una pileta sea techada no quiere decir que sea un lugar cerrado. Salvo las que se arman con carpas, que son cerradas y el aire está muy concentrado”.De esta forma, en la jornada posterior a la oficialización del decreto provincial de adhesión a la normativa nacional que ya está vigente desde el sábado, seguía analizándose desde qué óptica mirar cada caso, es decir qué actividades están efectivamente habilitadas y cuáles deberían suspenderse momentáneamente.