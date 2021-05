Vecinos se manifiestan para "evitar la circulación de tránsito pesado”

Los vecinos de calle Juan B Justo, realizan cortes “programados en diferentes horarios” de tránsito pesado para que se prohíba este tipo de circulación en la arteria que “no está preparada para ese tránsito”. “Pasan alrededor de 200 camiones diarios de 50 toneladas”, supoÁlvaro Piérola, vecino de la zona expresó aque “hay un decreto municipal que obliga al tránsito pesado que sale del lado oeste de la ciudad, a pasar por esa calle. No está preparada para esos camiones, pero las autoridades mantienen su postura”.El hombre, comentó que la ordenanza aplicada hace 10 años “fija que los camiones no deben superar las 20 toneladas y el 90% de los rodados que pasan tiene entre 40 y 50 toneladas”. “En todos los gobiernos municipales presentamos notas para que se solucione el problema, no queremos que se asfalte la calle, queremos la Municipalidad prepare una arteria que facilite la salida de todo el tránsito pesado y la producción del lado oeste”.Según indicó son tres las empresas que continuamente transita esa calle. “Producen vibraciones en los edificios, se han quebrado muchas las casas y está constando por un perito. También produce problemas en la salud de los chicos. Tenemos niños que tiene alergia y atrás afecciones”.Sobre las protestas que están realizando, Guillermo Galán vecino, señaló que las protestas son programadas en diferentes horarios, nos turnamos entre todos, porque estamos cansados de no tener una respuesta”.“Pasamos por todas las etapas, hablar con autoridades, presentar notas, llegar a medicaciones con la Defensoría del Pueblo y no encontramos una solución. Seguiremos así hasta encontrar una respuesta que nos beneficie a todos”, finalizó.