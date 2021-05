Un gimnasio de Paraná decidió trabajar en la vereda ante nuevas restricciones

Paraná La municipalidad de Paraná dispuso la adhesión al nuevo decreto provincial

Según se desprende en el decreto provincial que dispuso medidas complementarias, focalizadas y temporarias en las ciudades de mayor densidad poblacional, los gimnasios de Paraná deberán permanecer cerrados, salvo que trabajen al aire libre, hasta el 21 de mayo.“Estamos acatando las nuevas medidas y afortunadamente tenemos la opción de trabajar afuera porque contamos con un techo en la verdad. Pero tenemos otros colegas que no cuentan con esta posibilidad y tuvieron que cerrar sus puertas por no contar con el espacio”, expresó aMariela, encargada de un gimnasio.El centro de entrenamiento para atletas cuenta con clases de funcional, localizada y aeróbica. “Previo a estas restricciones y por el espacio con el que contamos en el gimnasio, trabajamos con turnos y con un límite de 10 personas”.La actividad física “es fundamental, te mantiene activo y principalmente te libera del estrés que se vive continuamente. Tanto para nosotros como para los alumnos, cerrar un gimnasio es volver atrás. Es fundamental en la vida de cada ser humano. Es ilógico que esto que hace bien a la salud, sea lo primero que cierran”Mariela, agregó que “los empleados se quedan sin trabajo y tenemos que seguir pagando impuestos. Hay deudas del año pasado que todavía estamos saldando. Seguimos apostando a todo esto para que nuevamente nos vuelvan a cerrar. Realmente no lo entendemos”, finalizó. Elonce.com