Juzgado de Faltas: infractores advertian "inconvenientes para obtener turno"

Personas que sus vehículos habían sido retenidos, solicitaban que en el Juzgado de Faltas los atiendan."Todas estas personas tenemos una moto retenida, y venimos a buscar los vehículos, en teoría tenemos que sacar un turno online, pero en la página web no se pueden acceder a esa parte", dijo un hombre que se encontraba en el lugar, aY amplió: "No nos queda otra que venir hasta acá con todos los papeles correspondientes más el dinero para pagar la multa, pero se rehúsan a atendernos. Es un tema complejo porque e la moto la utilizamos para trabajar"."Las personas nos enojamos porque no nos atienden, el servicio es muy malo, estos trabajadores cobran gracias nuestros impuestos y son ineficientes", sumó.Al finlizar, dijo que "vino la Policía para ver qué pasaba y nosotros solo estamos esperando que nos atiendan".