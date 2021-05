“Rodeada de amor, familia y juegos”: así es la nueva vida de Marita en Paraná

Mara de regreso en su hogar

El agradecimiento al ángel donante

A cinco meses de recibir su trasplante de corazón, la pequeña Mara Hollman de cuatro años, lleva una vida prácticamente normal. Luego de un largo tiempo en Buenos Aires, la niña volvió, junto a su familia, a su casa en Paraná.“Es una muy linda y feliz noticia porque Mara está bien, fue dada de alta y juntos pudimos volver a nuestra casa”, dijo el papá de la pequeña, Gerardo Hollman, aSobre el regreso a Paraná, la mamá de la niña manifestó que “. Mara, puede salir al patio o a la vereda a jugar, no es como en Buenos Aires que la teníamos muy encerrada, porque había mucha gente y se vivía distinto. Estamos más relajados, tenemos nuestra familia y los vemos al aire libre”., por un tiempo será vía zoom porque no puede asistir presencial, más que nada por la situación de la pandemia, y todo de a poco”.Marita Hollman, la pequeña de cuatro años y oriunda de Paraná que se encontraba a la espera de un trasplante de corazón a causa de una cardiopatía congénita compleja, fue trasplantada el pasado 21 de noviembre, luego de una larga operación y unos días en el hospital, la niña recibió el alta ambulatoria, estuvo cuatro meses junto a su familia en un departamento en Buenos Aires, y finalmente hace pocos días pudo regresar a su hogar en la capital entrerriana.La pequeña Mara se mostró muy feliz de estar de nuevo en su hogar, y contó ante Elonce TV que le gusta mucho jugar con su monopatín. Además, señaló que se divierte mucho con su hermana. “Me gusta mucho jugar con mis primos, bailar y hacer videos de tik tok”, resaltó la niña.Además, contó que en su hogar se divierte mucho jugando con un integrante muy especial de su familia: su perrito `Tomi´.En tanto, su hermana mayor mencionó que “Mara es mi otra mitad, siempre me enseñaron que entre la familia nos ayudamos y hoy mi hermana es quien nos necesita”.“Acá dormimos juntas, jugamos y grabamos muchos videos de tik tok”, resaltó.a”, dijo la mamáMara, a su corta edad, es considerada una luchadora y guerrera. Con tan solo tres años, ingresó a la lista de Emergencia Nacional, que establece el INCUCAI por un trasplante de corazón a causa de una cardiopatía congénita compleja. Hoy se recupera y vive una vida llena de juegos, esperanza e ilusión.Su papá resaltó que son poco frecuentes los donaciones pediátricas y “que una familia haya dado su consentimiento para donar es para agradecer y emocionarse”.“Donar órganos salva vidas, hay que tomar conciencia de eso, la donación pediátrica no está muy visualizada, y es necesario que los padres tengan una decisión al respecto”, culminó.