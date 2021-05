Covid-19: Vacunaron sin turno previo a mayores de 70 años en Paraná

Hasta las 13 se vacunaba contra el coronavirus a las personas mayores de 70 años, en el complejo Escuela Hogar de Paraná, sin turno previo.“A los efectos de vacunar a aquellas personas que aún no recibieron su primera dosis, llevamos adelante esta jornada de manera ordenada y con bastante afluencia”, comunicó ala coordinadora del programa de vacunación, Lic. María Eva Famín.Al destacar que las personas acompañaron las indicaciones, respetaron el distanciamiento, Famín refirió que los mayores de 70 años que se acercaron, “en muchos casos, perdieron el turno y entonces directamente esperaron a que se abriera esta jornada para venir”.“El propósito es avanzar rápidamente con el plan de vacunación, una de las estrategias contra el coronavirus”, destacó.Según se informó, en el Hospital La Baxada, hoy se aplicaba la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, con turno previo.Y para este martes está prevista la inoculación en el Centro Leloir y Escuela Hogar a personas del grupo de 18 a 59 con factores de riesgo, también con turno previo.“Las personas deben acercarse con un certificado médico que no tenga más de seis meses de antigüedad y acredite que efectivamente existe la patología que declararon al momento de cargar su voluntad de vacunación en el registro”, aclaró Famín al comentar que “se reprogramaron los turnos de las personas que la semana pasada no acudieron con su certificado médico”.En la oportunidad, la coordinadora del operativo de vacunación instó a verificar los datos ingresados al registro de vacunación. “Ya vacunamos a más de 200.000 personas con el mismo sistema de turnos, es decir que no es un problema del sistema, sino que cuando el turno no le llega, indudablemente hubo algún problema al ingresar los datos”, apuntó.