En los clubes “hay protocolos y los chicos están cuidados”, afirma Acludepa

Los clubes están “muy preocupados” por las nuevas restricciones que prohíben el funcionamiento de diversas actividades en las instituciones, señaló ael secretario de la Unión de Clubes Deportivos de Paraná (Acludepa), César Gonano.Advirtió que “se ha hecho una bola de nieve y estas medidas, que uno entiende y no está en contra” complican la situación de por sí ya difícil desde hace más de un año por todo lo que generó la pandemia. Sólo podrán realizarse prácticas al aire libre.En tal sentido, puso de relieve que “en los clubes se trabaja con protocolos serios y los chicos están cuidados, en vez de estar en la calle o juntándose en grupos. Creo que en este caso beneficia a los cuidados” sanitarios.Además, hizo notar que “tenemos deudas de servicios y no sabemos cómo vamos a salir. El dirigente ya no sabe qué hacer, porque hay infinidades de cosas que se deben afrontar”.Gonano manifestó que “todo esto genera malestar en el socio. Hay sectores que lo comprenden y otros no. Se ha dado una merma societaria”, advirtió.Y finalmente, opinó: “Con las temperaturas que vendrán es más seguro un salón bien aireado que estar practicando a la intemperie”.