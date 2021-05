"Un pueblo que no tiene trabajo, crece en la pobreza y también en la indignidad"

"Toda solución no puede tener como primer variable de ajuste al trabajador"

La tradicional Misa por el Día del Trabajador se realizó en la parroquia San José Obrero. Fue presidida por Monseñor Juan Alberto Puiggari. Como cada año,"Este día del trabajo está bajo el patrocinio de San José, que es uno de los santos que después de María, que más devoción tiene la Iglesia en el mundo entero, que más documentos papales ha hecho que se ocupen de su personalidad. ¿Por qué Francisco pone a este año como el de San José? Precisamente es por las circunstancias que estamos viviendo. Porque San José nos muestra lo que es el trabajo silencioso, en un segundo plano., como lo fue San José", puso relevancia Puiggari en la homilía, supoDe la misma manera resaltó respecto de la figura de San José: "Él siempre dijo que sí a Dios, creyó en él. Si Dios nos pide algo es porque él nos da todas las gracias que necesitamos, como en este momento, para vivir este tipo de dificultad".En otro tramo de la homilía, PuiggariEl hombre se dignifica con el trabajo porque se asemeja más a Dios, al creador. Peor al mismo tiempo, él dignifica al trabajo, por eso ningún trabajo es indigno, porque está hecho por alguien que con amor trabaja para ganarse dignamente su sustento y para colaborar con el bien común"., para que como San José demuestren como son los verdaderos protagonistas de un segundo plano que, a veces con sueldos absolutamente inadecuados poner el pecho al servicio del hermano", indicó.A su vez, aseguró: "que sean capaces de descubrir que toda solución no puede tener como primer variante de ajuste al trabajador"., todos tenemos el derecho de llevar a nuestra casa el pan y en el pan, hablo de las condiciones más dignas, el progreso, como se hizo la Patria", puso relevancia.El mismo modo, indicó: "Donde no hay cultura del trabajo estamos haciendo un `pueblo de esclavos. Tenemos que trabajar porque eso nos hace dignos". Pidió asimismo por la unión y "dejar de peleas muy mezquinas, con falta de magnanimidad, echándonos la culpa unos a otros, cuando todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad"."En este año especial que el Papa ha declarado Año de San José, pedimos por el don del trabajo, que puedan mantenerlo los que lo tienen, pedir por la salud, el fin de esta pandemia y la unión de la familia", destacó el sacerdote Matías Volpe, en diálogo conDurante la jornada se llevarán adelante unas diez misas, para conmemorar la fecha, bendecir herramientas de trabajo y elevar "oraciones en gratitud y pedidos".Luego del mediodía habrá mesas a las 13, a las 16 (por los enfermos), a las 17 horas (misa de los colegios), y a las 19, la misa de los grupos parroquiales, destaco el sacerdote.Las celebraciones de este sábado cuentan con presencia de trabajadores. "Están los representantes de cada sector de la sociedad, la segunda línea que tanto revalorizamos, y nos damos cuenta que, sin ellos, a la vida social algo le falta".A su vez, el sacerdote pidió pensar "en aquello que nos puede sacar de esto y cuidar de la salud espiritual, emocional, física, de llenarnos de esperanza que es a lo que José hoy nos anima"."Las grandes manifestaciones de José fueron en el sueño. No hay que perder los sueños en esta vida y mirar con esperanza hacia adelante, sabiendo que sin el otro no podemos salir, que nos necesitamos, que debemos superar las diferencias", puso relevancia Volpe.A lo que agregó: "Como dice Francisco, la unidad debe estar por encima de los conflictos e interesas particulares, que pueden estar y son legítimos, pero en algún momento todos tenemos que ceder un poquito para prestar atención al que la está pasando mal, hacia los más vulnerables y los más necesitados".Destacó asimismo "el trabajo que se hace con vocación y pasión, que es lo que necesitamos, sabiendo que 'el otro' es necesario y es un don"Además, aseveró: "Pedimos para que aquello que nuestras fuerzas humanas y a nuestras manos, son limitadas, el Señor haga prosperar la obra de sus manos en el amor".