Bautismo de Fuego de Fuerza Aérea: “Siempre recordamos a los compañeros caídos”

La Fuerza Aérea Argentina conmemora cada 1° de mayo su primera acción militar en la guerra de las Malvinas, como así también a los muertos en combate, los veteranos de guerra y sus familias. Aquel 1° de mayo la Fuerza Aérea Sur, se batió por primera vez contra la Fuerza de Tareas Británicas.Al respecto, el suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina retirado, Julio Sánchez, recordó anteque “el primer bombardeo que se realizó a la pista de aterrizaje de Puerto Argentino se hizo a las 4:40 horas, era aun de noche, el primer avión arrojó 21 bombas de 500 kilos cada una”.“Al primer ataque no lo pudimos bloquear, ya que no lo podíamos visualizar, porque estaba muy oscuro y nuestro cañón tenía solo modo visual, no poseía radar. Luego cuando amaneció fuimos atracados por otros aviones”, sostuvo.En este sentido, sumó: “Sentimos mucho dolor en esta fecha porque recordamos a los camaradas que perdimos. Hoy es un día de pesar”.“Malvinas es una causa de todo el año, pero cuando más la recordamos es entre el 2 de abril y el 14 de junio que fue la finalización de la guerra”, culminó.