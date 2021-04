Consultas y emergencias domiciliarias en época de pandemia: cómo trabajan

Marcelo Filiberti, coordinador del Servicio de Emergencias

, en diálogo con, consideró que hay "mucha información hay sobre lo intrahospitalario pero poca información sobre lo extra hospitalario, donde las cosas se complican desde todo punto de vista, desde lo social, económico, profesional".En un Servicio de Emergencias privada "No es la accidentología lo que hacemos, sino otro tipo de emergencias domiciliarias".

Hubo y hay mucha angustia, mucho estrés

Cómo trabajan si tienen que trasladar un paciente a un efector público o privado

"Desde el año pasado tuvimos otro tipo de atención, primero a raíz del desconcierto para la población y los profesionales. Hubo y hay mucha angustia, mucho estrés, tuvimos que empezar a trabajar en este nuevo mundo que contaba de la parte prehospitalaria.A eso, a la gente le costó mucho entenderlo", aseveró el profesional de SEM Emergencias.De la misma manera aseveró que, un fundamento legal para lo que los médicos tiene un poco más de respaldo a la hora de atender por teléfono. Con la telemedicina lo que hacemos es buscar la manera de disminuir los contagios en cuanto a la atención básica.".En el caso de traslados, destacó: "Seguimos haciendo lo que siempre hicimos. Si el paciente tiene la posibilidad de ir a un medio privado, primero se trata de contactar el lugar de destino., preguntamos si la obra social lo cubre y también preguntamos por la disponibilidad de la clínica;". Acotó quey para nosotros eso es caótico desde dos puntos de vista, uno por el paciente mismo que necesita una atención un poco más completa que la que le podemos brindar nosotros en una ambulancia y por el otro lado, por la angustia del profesional que no tenemos la posibilidad de que nos reciban un paciente, y con lo que se puede poner en riesgo su vida".Enseguida acotó: "Siempre hemos estado al filo. Nunca lo experimentamos gracias a Dios, esperemos que no tengamos que vivir eso". ": sigue habiendo ACV, sigue habiendo infartos" entre muchas más afecciones, recordó.Detalló quePuede algún paciente que no sabemos que puede tener covid, pero tiene alguno de los síntomas, él y algún familiar, eso nos pone en alerta. Los tipos de consulta que atendemos son los habituales de siempre".SEM trabaja con dos ambulancias por día y una más para reemplazos, indicó Filiberti.