Descubrieron placa en homenaje a Carlos Asiain: "Era multifacético"

El Museo

. Nacido en Concordia, estudió dibujo y pintura desde niño. Por su trayectoria es considerado una figura clave del ámbito cultural de la provincia y ha recibido el reconocimiento de sus pares y de toda la comunidad, mereciendo innumerables distinciones."Recorrimos el camino, hombro con hombro, codo con codo, más de 50 años, en las buenas y en las malas. Éramos como hermanos", confió asu amigo Rubén Ballestero."Fue un hombre de la cultura y un artista plástico reconocido", expresó. El viernes 23 de abril, el reconocido artista hubiese cumplido 82 años y en su honor iban a realizar un homenaje que debió ser suspendido, aunque se llevó adelante este viernes 30.Ballestero dijo además sobre Asiain: "Era una persona muy generosa y no le tenía miedo a nada. Le decíamos 'Carlitos, te están copiando' y él afirmaba 'No importa, yo cambio. Tengo la posibilidad de hacerlo"."Cuando se fue a Buenos Aires en la década del '60 trabajó en la Secretaría de Cultura de la Nación, y en el área de Teatro sacó un premio porque se fue a Necochea a los festivales de teatro Infantil y estudió en el Teatro Colón, vestuario y escenografía. Era un buceador de soportes. No era ceramista, pero en la cerámica encontró un apoyo y hacia las maravillas que hacía. Además, ropa pintada, muebles, madera, las paredes, era un dibujante por naturaleza. Enamoraba", puso relevancia.Al recordarlo, mencionó que "amaba el teatro, Hizo escenografías y vestuario para mí, para Rodolfo Romero, para Lito Segman e infinidad más"."Un amigo así no se olvida, lo tengo en el corazón", manifestó.Inaugurado en 1979, posee varias salas cuidadosamente decoradas con artesanías populares. Estas obras intentan transmitir las destrezas de todo un pueblo para elaborar objetos bellos y prácticos de una forma artística. Busca reflejar y contagiar el valor invaluable que tiene el oficio del artesano, por ser objeto de conservación de costumbres realzando elementos de uso cotidiano.